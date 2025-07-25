Еще одна горячая точка: почему начался конфликт между Таиландом и Камбоджей

В материале РИАМО читайте о конфликте между Таиландом и Камбоджей, причинах и о том, что делать туристам из России.

С чего начался конфликт Таиланда и Камбоджи

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Камбоджа и Таиланд около полувека спорят из-за сухопутной границы протяженностью 817 километров и оспаривают суверенитет в ее различных недемаркированных точках. Случились такие территориальные проблемы из-за того, что в 1907 году после 10 лет переговоров завершилась демаркация границ (проведение черты, ред.) королевства Сиам (Таиланд, ред.) с колониальным французским Индокитаем. Переговоры проводились при посредничестве Российской Империи. Тогда некоторые участки границ остались вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. В 1953 году Камбоджа обрела независимость от Франции и начался территориальный спор с Таиландом.

Напряжение по этому поводу между странами возникает регулярно, и последний виток эскалации был 28 мая 2025 года. Тогда после боестолкновения военнослужащих двух стран на спорном участке границы погиб камбоджийский военный. Это привело к резкому ухудшению и без того непростых отношений государств.

После этого Пномпень и Бангкок усилили военное присутствие в спорных приграничных районах. Произошел также и личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтханом Чинаватом и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном.

Проблема еще и в том, что Камбоджа в споре за границы регулярно обращается в Международный суд ООН, а Таиланд юрисдикцию этого суда не признает. В этой стране предпочитают разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями.

Последний раз, 2 июня, Камбоджа объявила о намерении передать в Международный суд ООН для урегулирования спор по демаркации границы в четырех приграничных районах — Мамбей, а также вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Бангкок с этим не согласился, и обе страны закрыли свои границы. Таиланд обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин на приграничной территории королевства, а Пномпень отверг обвинения в ответственности за подрыв трех тайских солдат на мине. По их версии, военные сами виноваты, потому что отклонились от безопасных маршрутов патрулирования.

Что происходит на границе Таиланда и Камбоджи сейчас

24 июля на границе между Камбоджей и Таиландом, недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей, произошло вооруженное столкновение. Ожидаемо, обе стороны обвинили друг друга в эскалации.

По заявлению тайских военных, Камбоджа открыла огонь в районе возле храма Та Моан Тхом, расположенного на спорной территории. Таиландская сторона утверждает, что камбоджийские военные с целью разведки применили беспилотник (БПЛА), а затем якобы намеревались отправить войска в этот район с тяжелым вооружением.

Бангкок обвинил Пномпень в ударах «Градами» по гражданским: по данным местных СМИ, при попадании снаряда в магазин погибли два человека, а также есть много раненых, в том числе школьников. На эту атаку Таиланд ответил ракетным ударом.

Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей, в районе боестолкновений все погранпункты были закрыты. Бангкок сообщил о 15 погибших и 46 раненых в результате атаки со стороны соседей.

Кроме того, Таиланд призвал своих граждан покинуть Камбоджу, дипломаты предупредили о вероятном расширении и затягивании противостояния в Камбодже. Гражданам, у которых нет серьезных причин оставаться в стране, рекомендовано эвакуироваться при первой возможности.

Стороны обмениваются ударами, используют тяжелое вооружение. 25 июля боестолкновения Камбоджи и Таиланда происходят в 12 районах. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.

Как утверждается в заявлении командования сухопутных войск Таиланда, камбоджийская сторона снова применяет РСЗО «Град», поражая гражданские цели в глубине территории Таиланда. В пятницу бои продолжаются с новой интенсивностью.

Как конфликт затронул российских туристов

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В Российском союзе туриндустрии сообщили, что угроз для отдыхающих нет.

«Районы, где традиционно отдыхают туристы из России, не затронуты ситуацией, угроз для отдыхающих нет», — говорится в сообщении.

Генеральный директор туроператора «Satmarket», член РСТ Ирина Сетун сообщила, что основные курорты, где отдыхают россияне, расположены на значительном расстоянии от района, где возникла напряженность.

«Все экскурсии в приграничные зоны временно отменены. Туристы в безопасности», — добавила она.

РСТ выпустил памятку для туристов в Таиланде, предупредив, что она носит рекомендательный характер. Важно следить за официальной информацией, держать контакт с представителями туроператора и консульства, избегать посещения приграничных районов, соблюдать местные законы и обычаи.

В Камбоджу массового потока российских туристов нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России.