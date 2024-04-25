Экспорт китайских автомобилей в Россию снизился: чем это грозит российскому авторынку

Подорожают ли автомобили на фоне сокращения поставок из Китая и может ли российский автопром компенсировать дефицит машин и запчастей, читайте в материале РИАМО.

Экспорт китайских наземных транспортных средств (легковых автомобилей, грузовиков, тракторов и запчастей к ним) в Россию в марте 2024 года снизился почти на 20% по сравнению с мартом 2023 года — до 1,4 миллиарда долларов. Основатель и генеральный директор российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников поделился с РИАМО своим мнением о том, как сокращение поставок в РФ китайских автомобилей может сказаться на ценах и качестве машин, продаваемых в России, а также их сервисного обслуживания, выгодно ли это российскому автопрому и как обойти санкционные барьеры при поставках автомобилей из Китая.

Китайские и российские автомобили могут подорожать

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По словам Стрельникова, снижение предложения китайских автомобилей при сохранении спроса приведет к росту цен на импортные модели, поскольку может возникнуть их дефицит на рынке, а дилеры захотят компенсировать потенциальные потери, опасаясь, что некоторые китайские марки могут стать менее доступными или вовсе исчезнуть с рынка. При этом Стрельников не исключает спекуляций с ценами.

«Что касается российских автомобилей, то сокращение китайского автопрома в РФ может сделать их более привлекательными для покупателей, особенно в бюджетном сегменте, чем воспользуются отечественные автопроизводители и незначительно повысят цены, опираясь на возросший спрос», — полагает собеседник.

При этом он добавляет, что данная ситуация может стать стимулом для развития отечественного автопрома, побуждая производителей к расширению модельного ряда и повышению качества продукции.

Выгодно ли сокращение поставок китайских авто российскому автопрому

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Стрельников считает, что выгода от сокращения поставок китайских автомобилей для российского автопрома есть в краткосрочной перспективе. А вот в долгосрочной, по его мнению, снижение экспорта может иметь следующие негативные последствия:

снижение конкуренции и, как следствие, ухудшение качества отечественных автомобилей;

ограничение выбора для потребителей;

риск ответных мер: Китай может ограничить поставки комплектующих или доступ к технологиям, что негативно скажется на российском автопроме.

Как сокращение поставок китайских машин отразится на сервисном обслуживании

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Эксперт отметил, что российский автопром в настоящее время испытывает серьезные проблемы, связанные с дефицитом компонентов и запчастей, которые ранее закупались в Китае.

«Таким образом, сокращение поставок китайских машин в Россию усилит дефицит запчастей для них на российском рынке, что, в свою очередь, может привести к их подорожанию и увеличению сроков доставки. На этом фоне сервисные центры могут начать использовать неоригинальные запчасти, что отрицательно скажется на качестве ремонта и надежности автомобиля», — прогнозирует Стрельников.

Вместе с тем он допускает, что российские производители автомобилей могут воспользоваться ситуацией и увеличить производство собственных запчастей, что позволит им снизить зависимость от импорта и улучшить качество сервисного обслуживания. Однако это требует значительных инвестиций в производство и может негативно отразиться на стоимости сервисного обслуживания и рентабельности производства отечественных автомобилей в краткосрочной перспективе, подчеркнул руководитель RusTransChina.

«В целом же ситуация с сокращением поставок китайских машин может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для стоимости и качества сервисного обслуживания в России. Все зависит от того, как российские производители и сервисные центры смогут адаптироваться к новым условиям и насколько эффективно они будут использовать новые возможности», — заключил эксперт.

Может ли российский автопром компенсировать сокращение поставок из Китая

По мнению Стрельникова, несмотря на вторичные санкции, сильное сокращение поставок китайских автомобилей России не грозит: Китай продолжает оставаться одним из крупнейших поставщиков продукции автопрома в Россию, и многие российские компании имеют тесные связи с китайскими производителями.

При этом специалист считает, что в случае сильного сокращения поставок китайских автомобилей отечественный автопром может столкнуться с рядом трудностей в удовлетворении потребностей рынка.

«Во-первых, российские автопроизводители не смогут полностью компенсировать объем производства китайских автомобилей, так как их мощности недостаточны. Во-вторых, отечественный автопром может не иметь необходимых технологий и комплектующих для производства некоторых моделей автомобилей, которые ранее импортировались из Китая», — пояснил собеседник.

В то же время он отметил, что данная ситуация может стать стимулом для развития отечественного автопрома и импортозамещения: российские автопроизводители могут увеличить производство собственных моделей автомобилей, а также наладить сотрудничество с другими странами-производителями автомобилей для импорта необходимых комплектующих и технологий.

Как можно обойти санкции при поставках автомобилей из Китая

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Эксперт предлагает несколько способов обхода вторичных санкций при осуществлении платежей за поставки автомобилей из Китая в Россию.

1. Диверсификация методов оплаты

Переход на китайскую систему CIPS или российскую СПФС позволит обойти ограничения SWIFT и облегчить транзакции между двумя странами. Также центральные банки Китая и России могут договориться о валютных свопах, что позволит компаниям проводить расчеты в национальных валютах, минуя доллар США, считает Стрельников.

Специалист подчеркнул, что использование национальных валют снижает зависимость от доллара США, но требует развития соответствующей финансовой инфраструктуры и обеспечения ликвидности.

В перспективе, использование цифровых валют центральных банков может, по его словам, стать еще одним инструментом для проведения трансграничных платежей.

2. Бартер

Китайские автопроизводители могут получать российские товары, например, нефть или газ, в обмен на автомобили, что исключает необходимость валютных транзакций.

3. Транзакции через третьи страны

«Использование стран СНГ, таких как Казахстан или Беларусь, в качестве посредников возможно, но влечет за собой дополнительные расходы на логистику, таможенные пошлины и потенциальные риски. Можно также попробовать проводить транзакции через страны, не входящие в СНГ, но имеющие тесные экономические связи с Россией, такие как Индия или Турция», — предлагает Стрельников.

4. Локализация производства

Создание производственных мощностей в России потребует значительных инвестиций, но в долгосрочной перспективе может обеспечить стабильность поставок и снизить зависимость от импорта, а сотрудничество с существующими российскими автопроизводителями может быть более быстрым и экономически выгодным для Китая способом локализации производства, уверен руководитель RusTransChina.

5. Финансирование и кредитные договоренности

Сотрудничество с российскими финансовыми институтами позволит предлагать покупателям кредиты и лизинг на автомобили, стимулируя спрос, а китайское правительство может предоставить экспортные кредиты или субсидии для поддержки своих автопроизводителей, считает Стрельников.

7. Государственная поддержка

Эксперт также полагает, что Китай и Россия могут заключить соглашения, облегчающие торговые и финансовые операции между странами.

«Активная дипломатическая работа может помочь в разрешении спорных вопросов и создании благоприятного климата для экономического сотрудничества», — убежден Стрельников.

8. Продажа автомобилей через третьи страны

По словам собеседника, этот вариант при всей своей привлекательности имеет следующие минусы: