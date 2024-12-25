Экологическая катастрофа в Черном море: как разлив мазута угрожает природе и курортному сезону в Анапе

В материале РИАМО рассказываем о том, какова ситуация на черноморском побережье после крушения нефтеналивных танкеров «Волгонефть».

Что случилось в Черном море 15 декабря 2024 года

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Днем 15 декабря стало известно, что в Керченском проливе попал в шторм и потерпел крушение перевозивший мазут танкер «Волгонефть-212». Спустя несколько часов появилась информация о том, что другой нефтеналивной танкер — «Волгонефть-239» — также получил серьезные повреждения во время шторма и сел на мель в районе порта Тамань.

По итогам спасательной операции, которая продолжалась почти сутки, с двух кораблей было эвакуировано 25 человек, один из членов экипажа танкера «Волгонефть-212» погиб.

В результате двух ЧП, по предварительным подсчетам экспертов, в море вылились вылилось около 3500 тонн мазута. К утру 18 декабря нефтепродукты покрыли почти 40 километров черноморского побережья в районе Анапы, а к 21 декабря площадь загрязнения увеличилась до 54 километров. Также единичные выбросы смешанного с водорослями мазута были отмечены на побережье в Керчи.

Кто виноват в морской катастрофе возле Анапы

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В числе основных версий ЧП — ошибка экипажей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

«В районе крушения на расстоянии порядка 7 км от берега сложные метеоусловия, сильный шторм. По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном», — сообщил агентству Интерфакс собеседник из службы морского поиска и спасения.

Также среди версий крушения будет рассмотрена избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров, так как эти суда проектировались не для морского, а для речного судоходства — с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях.

Возбуждено уголовное дело по статьям ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263 УК РФ — о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших смерть человека.

18 декабря капитанам двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявили обвинения.

Как разлив мазута повлиял на животных в Черном море

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Практически сразу после крушения танкеров эксперты заговорили о серьезных экологических последствиях разлива мазута в акватории Черного моря. Прибиваемые волнами нефтепродукты густым слоем покрыли прибрежную полосу в районе Анапы. Волонтеры, зоозащитники и просто неравнодушные люди устремились на берег моря, чтобы оказать помощь животным, попавшим в мазутный плен.

Первыми жертвами катастрофы стали морские птицы, которые из-за покрывшего их перья мазута потеряли возможность передвигаться. За восемь дней, прошедших со дня катастрофы, добровольцы выловили из прибрежной линии около 1000 птиц, которых отмыли от нефтепродуктов и передали в реабилитационные центры. К сожалению, очень много пернатых погибло.

Также пострадали и краснокнижные дельфины, которые водятся в этом регионе. Мазут опасен для этих млекопитающих: они могут отравиться токсичной рыбой или задохнуться, если густая жидкость перекроет дыхательные отверстия. За неделю из воды в прибрежной зоне было извлечено 10 мертвых дельфинов.

Как проходит очистка пляжей Черного моря и когда она завершится

Фото - © Мазут, собранный в мешки волонтерами/РИА Новости Фото - © Мазут, собранный в мешки волонтерами/РИА Новости

За восемь дней, прошедших с момента катастрофы, нефтепродуктами оказалось загрязнено около 14 тысяч тонн прибрежного грунта и песка, но, по расчетам Минприроды, этот объем может вырасти до 200 тысяч тонн, сообщает телеграм-канал 112.

Ликвидация мазута с прибрежных территорий идет с утра до поздней ночи. Для этого сформирована группировка из спасателей МЧС, работников коммунального хозяйства, волонтеров, сотрудников муниципальных администраций и добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Собираемый грунт вывозят на специализированные предприятия, где размещают на бетонированных и гидроизолированных площадках, чтобы исключить попадание загрязняющих веществ в почву.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что весь мазут, выброшенный на побережье Краснодарского края, планируется убрать до 1 февраля, максимальный срок — до 1 марта 2025 года.

Можно ли будет купаться в Черном море летом 2025 года

Фото - © Александр Циликин / Фотобанк Лори

Катастрофа с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — не первое морское ЧП такого масштаба. В ноябре 2007 года в Керченском проливе в результате сильного шторма произошла практически идентичная чрезвычайная ситуация: разлом нефтеналивного танкера «Волгонефть-139». Тогда в Азовское море вылилось около 2 тысяч тонн мазута. С последствиями ЧП удалось справиться за несколько месяцев. При этом в экосистеме Азовского моря ожидаемого увеличения содержания нефтепродуктов обнаружено не было. Их концентрации оставались либо на уровне прошлых лет, либо даже уменьшились по сравнению с 2007 годом.

Эксперты туристического рынка полагают, что летом 2025 года экологическая обстановка на пляжах Черного моря будет безопасной для купания. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин уверен, что последствия утечки нефтепродуктов не угрожают срывом летнего туристического сезона в Анапе в 2025 году: «Угрозы сезону нет, поскольку он довольно далеко от текущего времени. <…> Пока что туристы не думают про лето 2025 года».

Генеральный директор холдинга Atelika Hotel Group Алексей Высоканов уверяет: «Судя по прошлым инцидентам, летнему купальному сезону в Анапе мы пока угрозы не видим. До лета еще полгода, пляжи и акваторию, несомненно, очистят, и купаться можно будет безопасно».