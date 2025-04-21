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ЕГЭ-2025: даты, время проведения и условия сдачи итогового экзамена

В материале РИАМО рассказываем о сроках сдачи ЕГЭ в 2025 году и правилах проведения экзамена.

1. Даты основного периода ЕГЭ в 2025 году

Фото - © Papoyan Irina / Фотобанк Лори

Основной период сдачи Единого государственного экзамена продлится с 23 мая по 11 июня 2025 года.

· 23 мая (пятница) – история, литература, химия;

· 27 мая (вторник) – математика (базового или профильного уровня);

· 30 мая (пятница) – русский язык;

· 2 июня (понедельник) – обществознание, физика;

· 5 июня (четверг) – биология, география;

· 5 июня (четверг) – иностранные языки (письменная часть);

· 10 июня (вторник) – иностранные языки (устная часть), информатика;

· 11 июня (среда) – иностранные языки (устная часть), информатика.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.



2. Резервные даты сдачи ЕГЭ в 2025 году

Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори

В случаях, когда у выпускника совпадают даты проведения экзаменов по разным учебным предметам или возникли иные обстоятельства (в том числе болезнь), подтвержденные документально, сдать ЕГЭ можно в резервный период с 16 по 23 июня. В эти даты сдать экзамен могут также выпускники прошлых лет.





Резервные даты проведения ЕГЭ в 2025 году:

· 16 июня (понедельник) – география, литература, обществознание, физика;

· 17 июня (вторник) – русский язык;

· 18 июня (среда) – иностранные языки (устная часть), история, химия;

· 19 июня (четверг) – биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;

· 20 июня (пятница) – математика (базового или профильного уровня);

· 23 июня (понедельник) – по всем учебным предметам.

3. Пересдача ЕГЭ и дополнительный период проведения ЕГЭ в сентябре 2025 года

Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

Выпускники имеют право пересдать один экзамен по своему выбору в дополнительные дни, 3 и 4 июля 2025 года. При этом стоит учитывать, что пересдача аннулирует предыдущий результат ЕГЭ, даже если балл первого экзамена окажется выше.



3 июля (четверг) – иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;



4 июля (пятница) – биология, география, история, обществознание, математика (базового или профильного уровня), иностранные языки (устная часть).

Для тех, кто по различным причинам не смог сдать ЕГЭ в предыдущие периоды либо не набрал минимальный балл, предусмотрен дополнительный период:

4 сентября (четверг) — русский язык;

8 сентября (понедельник) — математика базового уровня;

23 сентября (вторник) – математика базового уровня, русский язык.

4. Продолжительность ЕГЭ

Фото - © Наталья Осипова / Фотобанк Лори



Продолжительность экзамена по каждому учебному предмету строго регламентирована.

Сколько длится ЕГЭ в 2025 году:

· Математика профильного уровня, биология, литература, информатика, физика – 3 часа 55 минут

· История, обществознание, русский язык, химия – 3 часа 30 минут.

· Иностранные языки, кроме китайского (письменная часть) – 3 часа 10 минут.

· Математика базового уровня, география, китайский язык (письменная часть) – 3 часа.

· Иностранные языки, кроме китайского (устная часть) – 17 минут.

· Китайский язык (устная часть) – 14 минут.





5. Технические средства обучения, допустимые на экзаменах

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Выпускники имеют право пользоваться на экзаменах техническими средствами, подпадающими под следующие требования:

· Биология, география: непрограммируемый калькулятор без доступа к сетям связи, в том числе интернету.

· Иностранные языки: технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях (для выполнения заданий раздела «Аудирование»); компьютерная техника без доступа к интернету, аудиогарнитура для выполнения заданий, подразумевающих устные ответы.

· Информатика: компьютерная техника без доступа к интернету с установленным программным обеспечением, предоставляющим возможность работы с редакторами электронных таблиц, текстовыми редакторами, средами программирования.

· Литература: орфографический словарь, позволяющий устанавливать нормативное написание слов.

· Математика: линейка, не содержащая справочной информации.

· Физика: линейка для построения графиков и схем, непрограммируемый калькулятор.

· Химия: непрограммируемый калькулятор, периодическая таблица Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов.





Пометки, шпаргалки, формулы и подсказки на вышеуказанных средствах не допускаются.