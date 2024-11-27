Доллар по 120 рублей уже в декабре 2024 года: быть или не быть

Что будет с рублем в декабре 2024 года, читайте в материале РИАМО.

Курс рубля продолжает свое падение. Осень — явно неблагоприятный сезон для российской валюты. Наверное, это неудивительно: слишком много факторов играют против рубля. Каким будет курс национальной валюты в последний месяц уходящего года, читайте в материале РИАМО.

Слабый курс рубля: почему Минфин считает, что это хорошо

На 26 ноября официальный курс доллара ЦБ составил 103,7908 руб. Последний раз рубль стоил столько 24 марта 2022 г. На международном валютном рынке Forex курс доллара 26 ноября превышает 105 руб., курс евро выше 110 руб. то есть с начала сентября курс доллара к рублю вырос на 15,32%.

Против рубля сейчас играет много факторов. Даже позиция российского Минфина заключается в том, что слабый рубль — это хорошо. Вопрос, конечно, в том, для кого хорошо.

Текущий слабый курс рубля способствует росту экспорта, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании IX международного форума Финансового университета. По его словам, существует инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает поддержать экспорт в сложных условиях.

«Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту» Антон Силуанов министр финансов РФ

Курс рубля ниже, чем в проекте бюджета 2025–2027 годов

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Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин напоминает, что в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы заложены следующие курсовые ожидания: в 2025 году средний курс доллара составит 96,5 рубля за доллар, а в последующие годы — свыше 100 рублей. Вероятно, эти показатели будут «побиты», считает он.

«Полагаю, максимальное значение доллара, которое мы можем увидеть в декабре — 105-106 рублей за доллар, минимальное — 100 рублей. Курс юаня может максимально составить 15 рублей за единицу, минимально — 13-13,5, евро — максимально 110 рублей, минимально — 105», — прогнозирует эксперт.

Курс рубля продолжит снижаться, потому что это выгодно властям

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В настоящее время в пользу ослабления курса рубля играет несколько факторов, отмечает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Среди них главными являются следующие: сезонный отток капитала, смягчение требований властей по зачислению валютной выручки экспортеров на специальные счета в российские банки (с августа они снизились до 40%), одновременное сокращение экспорта и рост импорта.

«Важный дополнительный фактор: новые санкции, которые затрагивают расчеты за экспорт. Под них попал системообразующий Газпромбанк, а значит, пока не будут выстроены новые цепочки трансграничных платежей, экспортные доходы могут сократиться, и рубль продолжит ослабляться» Александр Шнейдерман руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс»

По его мнению, помешать этому можно максимально оперативно выстроив новые платежные цепочки и вернув более жесткие обязательства по продаже валютной выручки.

«Однако едва ли регулятор на это пойдет, по крайней мере, до конца года. В условиях роста бюджетных расходов властям выгоден „слабый“ рубль», — подчеркивает Шнейдерман.

Официальный курс рубля в декабре 2024 будет выше 105 рублей

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Снижению курса рубля способствует усиление дисбаланса российского валютного рынка под воздействием внешнеторгового фактора, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. С одной стороны, предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося давления на экспорт со стороны санкций, неблагоприятной геополитической обстановки, а также подешевевшей нефти. В то же время спрос на валюту может и дальше увеличиваться, в том числе из-за традиционного для конца года роста бюджетных трат всех уровней, что вместе с предпраздничным всплеском потребительской активности подстегивает импорт, объясняет эксперт.

Дополнительным негативом для рубля может выступать введение американских санкций против Газпромбанка, который обслуживал существенную часть сырьевого экспорта РФ. Хотя постепенно соответствующие платежи будут перенаправлены через другие банки, это может создавать временные трудности с поступлением валютной выручки в страну, считает Бабин.

«Еще одним фактором ослабления рубля выступает завершение налогового периода экспортеров. Даже приближение пика фискальных платежей 25 и 28 ноября, когда для этих целей компании продают все больше инвалюты, что увеличивает ее предложение, не помогло рублю хотя бы приостановить нисходящее движение. Поэтому в конце недели снижение курса рубля может ускориться», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, официальный курс доллара способен закрепиться выше 105 руб.

«Учитывая эффект окончания года, когда обычно повышается спрос на импорт, вряд ли мы до начала 2025 года увидим заметную коррекцию основных валют к рублю» Дмитрий Бабин эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

«Падение рубля до 120-150 за доллар — не верю»

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«Пока не вижу я основания для сильной просадки рубля. Падение еще на несколько процентов — вполне возможно. Но тем, кто предвещает 120-150 рублей за доллар пока не верю», — такое мнение высказал инвестиционный банкир Евгений Коган в своем телеграмм-канале.

Он призвал не забывать о еще одном моменте — инфляции. В среднем изменение курса на 10% дает вклад в инфляцию около 0,5 процентных пункта на горизонте около квартала. Так что дополнительные 0,4 п. п. плюсом к инфляции уже набежало, отмечает Коган

«Для Банка России это сложность в борьбе с ростом цен», — уверен он.