Дикая стая в центре города: как в Воронеже собаки кошмарят людей и причем тут местный приют

В материале РИАМО читайте о стае собак в центре Воронежа, которая держит жителей в страхе, о том, почему переезд приюта задерживается, и откуда там берутся новые питомцы.

Приют «Дора» – спасение для собак или кошмар для жителей Воронежа?

На сайте приюта «Дора» говорится, что история его началась в 1994 году, когда сын Юрия Шамарина принес домой трех щенков с мусорки. С тех пор владелец участка на берегу реки начал помогать животным, которых бросили.

«Приют назван в честь одного из найденных щенков – девочки “Доры”. На данный момент на попечении у приюта находится более 1000 собак и несколько кошек, и с каждым днем их количество растет», – говорится на сайте. На самом же деле никто не может сказать, сколько точно собак там проживает.

Приют существует на благотворительные взносы, ему помогают волонтеры. Двор частного дома за много лет постепенно стал местом, куда собак просто подкидывают, буквально могут перекидывать ненужных собак через забор. В итоге приют разросся, захватив приличный участок муниципальной земли.

За время существования приют, чье поголовье по разным подсчетам составляет от 1,5 до 2 тысяч собак, изрядно надоел местным жителям. Собаки создают прямую угрозу, даже если не обращать внимания на постоянный лай и вой. Жители соседних домов жалуются, что собаки облюбовали парковку, устраивают кровавые разборки под окнами, они агрессивны, а дойти до мусорного контейнера становится настоящим квестом.

Антисанитария и кости животных: что рассказывают жители Воронежа про стаи бездомных собак

Несмотря на то, что приют существует несколько десятков лет, его проблема до сих пор не решена – собаки продолжают чувствовать себя хозяевами в центре города. Жители сообщают, что псы буквально гоняются за людьми.

Более того, по словам воронежцев, в приюте и вокруг него царит антисанитария и растут горы костей животных. Каких именно, уже не совсем понятно: там могут быть и кости коров, и кости самих собак, которые грызут друг друга. Трупы собак находят в кустах и в реке. Собак выпускают на улицу каждый день с 10 утра и до позднего вечера. По словам местных, трупы животных сбрасывают в водохранилище.

«Они стаями спокойно гуляют по всей набережной и по территории рядом стоящих жилых домов, включая подземную парковку, а также грызут друг друга. Более того, лай и вой стоит невозможный, да и сам питомник находится прям у водохранилища, что нарушает закон о размещении таких мест», – рассказали жители.

Жители подали заявление в прокуратуру, но пока ответа никакого нет.

Кто-то пытался решать проблему и не самыми законными методами. Так, приют поджигали, проникали на его территорию и пытались выпускать собак. В октябре 2021 неизвестные убили более 10 собак на территории приюта. Тогда было заведено уголовное дело.

Почему приют для собак в Воронеже никак не может переехать

На самом деле проблему питомника в центре города пытались решить не один раз. Юрию Шамарину предлагали различные варианты, но он все их отвергал.

Около двух лет назад постройкой нового приюта для собак за свой счет занялись девелоперы проекта Z-town. Инвесторы нового жилого комплекса Эдуард Краснов и Константин Ашифин при поддержке областного правительства взяли на себя задачу перемещения «Доры» за пределы города. Они начали строительство приюта недалеко от села Тимирязево в Новоусманском районе и оснастили его всем необходимым. На 6 га земли строительство началось в 2023 году. Утверждалось, что к весне 2024-го новый приют был готов уже на 70%, а из 50 больших вольеров осталось возвести 12. Также был вроде бы решен вопрос по электричеству, водоснабжению, отоплению.

Планировалось, что к концу 2024 года сотни собак будут перевезены в новое место. Но процесс явно затянулся. В феврале прошлого года действительно был начат снос старого приюта, на месте которого планируется строительство новой благоустроенной набережной. В новый приют, куда ведет асфальтированная дорога, уже перевезено около тысячи собак.

Жители утверждают, что количество собак на старом месте тем временем не уменьшается, так как владелец питомника продолжает принимать новых животных. При этом сам Шамарин винит в задержке переезда местные власти и застройщика – якобы они сами не рассчитали объем работ и количество собак. Проблема в том, что в приюте нет никакого ветеринарного контроля и животных не только приносят – при бесконтрольном размножении щенки там появляются регулярно.

Пока процесс переезда приюта затягивается, продолжаются и страдания жителей Воронежа и самих собак, которые находятся не в самых благоприятных условиях. Все в ожидании реакции правоохранительных органов.