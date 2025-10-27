День автомобилиста 2025: что изменилось в жизни автолюбителей за последние 5 лет

В материале РИАМО, посвященном Дню автомобилиста, читайте о том, какое топливо предпочитают автолюбители и как изменение автопарка и цифровизация трансформируют автозаправки Подмосковья.

Каршеринг все популярнее, электрокаров все больше

Фото - © предоставлено Марией Андреевой

Не секрет, что авторынок в России и сфера автоуслуг в последние годы серьезно изменились. Автоэксперт Петр Баканов отмечает, что набирает обороты каршеринг, особенно в крупных городах, а на структуру автопарка влияет растущая доля электрокаров и гибридов.

Рост электрокаров в стране стимулирует и развитие электрозарядной инфраструктуры, трансформируя в том числе АЗС, которые становятся еще более многофункциональными.

«Тенденция превращения небольших заправок в автозаправочные комплексы очень заметна в Московской области, особенно на платных трассах, таких как М-11 „Нева“ и М-12 „Восток“. Функционал АЗС расширяется — и это не только большее количество топливораздаточных колонок и магазин со снеками на станции. На крупных сетевых заправках есть детские площадки, полноценные кафе с горячим питанием, места для отдыха, зарядные станции для электрокаров и многое другое», — говорит Баканов.

Сами автомобилисты отмечают, что ради хорошего кофе на любимой заправке готовы проехать лишние километры или сделать крюк.

Удобные приложения и отсутствие очередей

Фото - © предоставлено Марией Андреевой

Эксперты отмечают, что современный автомобилист довольно требователен к АЗС: не готов стоять в очереди и заезжать туда, где нет элементарных удобств. Сети подстраиваются под все запросы и развивают станции разных форматов.

«На заправках крупных брендов активно развивается актуальный тренд самообслуживания. Операторы АЗС могут больше общаться с клиентами, отвечать на вопросы, а оплатить топливо и другие покупки можно без участия операторов через экспресс-кассу или вообще не выходя из машины — в мобильном приложении через смартфон. Есть еще автоматические АЗС, на которых удобно тем, кто торопится, кому не нужен магазин или кафе. Желаемый формат заправки можно выбрать в приложении», — отмечает Петр Баканов.

Директор департамента по работе с партнерами СТО UREMONT Александр Петров добавляет, что пока заправки самообслуживания активно развиваются в основном в Москве и Подмосковье.

«Самые первые АЗС с расширенными возможностями самообслуживания появились у сети „Газпромнефть“. Там не только можно по-быстрому оплатить топливо в приложении, но и в зале АЗС налить себе кофе, пополнить запасы в дорогу, спокойно подождать заказ, номер которого отображается на электронном табло, отдохнуть в кафе. При этом все покупки можно выбрать и оплатить в терминале самостоятельно, как на фудкортах. И число АЗС с зонами самообслуживания, и число автоматических экспресс-АЗС в Москве и Подмосковье за последние несколько лет значительно увеличилось — это отвечает спросу водителей. Самообслуживание удобно тем, что позволяет избежать очередей — неважно, нужно тебе пообедать или только быстро заправиться и ехать», — добавил Петров.

Приложения автозаправочных сетей тоже играют роль при выборе АЗС. Все чаще водители выбирают те, в которых можно вместе с оплатой топлива получить кешбэк, купить страховку, оплатить парковку. Активная цифровизация последних пяти лет дает возможность предлагать автолюбителям большой выбор дополнительных актуальных сервисов.

Близко, быстро и с программой лояльности: как автомобилисты выбирают заправку

Фото - © предоставлено Марией Андреевой

Петр Баканов обращает внимание на то, что современный автомобилист выбирает заправку, исходя из географического расположения, цены и качества.

«Человек выберет заправку с удобным сервисом, приложением, хорошей программой лояльности и качественным топливом», — считает эксперт.

Александр Петров добавляет, что по-прежнему при выборе топлива автомобилисты предпочитают АИ-92 и АИ-95. Высокооктановое топливо продают на крупных сетевых заправках, таких как «Лукойл» и «Газпромнефть».

«В Московскую область бензин и дизель в основном везут с соседних нефтеперерабатывающих заводов. Такая логистика позволяет выиграть для автомобилистов 1-2 рубля за литр топлива. Важно отметить, что качество топлива на крупных сетевых заправках высокое и строго контролируется. Заправляться на таких станциях безопасно», — заключил эксперт.