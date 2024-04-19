Дегазация, очистка и благоустройство: как рекультивируют мусорные полигоны в Подмосковье

В материале РИАМО рассказываем, что происходит с мусором в Московской области, как рекультирвируют полигоны и насколько улучшится экологическая обстановка.

В 2020 году в Московской области были закрыты все 39 полигонов твердых бытовых отходов. Вместо этого в регионе создана цивилизованная система по обращению с ТКО, которая включает себя раздельный сбор, сортировку и переработку отходов. Подмосковье полностью ушло от полигонного захоронения. Тем временем рекультивация закрытых полигонов продолжается. В материале РИАМО рассказываем, сколько полигонов рекультивируют в этом году и как работает раздельный сбор отходов.

Сортировка мусора, а не захоронения

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В Московской области давно отказались от мусорных свалок и захоронений. Вместо этого внедрена система раздельного сбора мусора и его переработки. До закрытия полигонов твердых бытовых отходов, где мусор просто лежал годами, жители Московской области мирились с бесконечным потоком фур с отходами, неприятным запахом и не самой лучшей экологической обстановкой.

Проблему решили в 2020 году, когда закрыли последние полигоны в Подмосковье — «Астапово» (Луховицы), «Шатурский» (Шатура), «Сабурово» (Щелковский городской округ), «Ядрово» (Волоколамск), «Малая Дубна» (Орехово-Зуево), «Озёры» (городской округ Озёры) и, наконец, «Лесная» в Серпухове. Так Московская область стала первым регионом страны, который полностью перешел на переработку мусора.

На место полигонов пришли комплексы по переработке отходов (КПО). Сейчас в Подмосковье работают: КПО «Серверный» (Сергиев Посад), КПО «Алексинский карьер» (Клин), КПО «Храброво» (Можайск), КПО «Тимохово» (Богородское), КПО «Прогресс» (Рошаль), КПО «Юг» (Коломна), КПО «Восток» (Егорьевск), КПО «Сплендер» (Серебряные Пруды), КПО «Дон» (Кашира), КПО «Экоград (Зарайск).

На КПО обработка поступивших отходов начинается с сортировки. В мусоре есть так называемые вторичные материалы, которые можно переработать — это стекло, макулатура, металл и полимеры, а также биоразлагаемый мусор, пригодный для компостирования. То, что отсортировать нельзя, отправляют на герметичные площадки временного складирования. Там отходы не попадают в окружающую среду, а потом отправляются на мусоросжигательные заводы. К термической утилизации отходов в Подмосковье приступят в 2024 году. После начала работы мусоросжигательных заводов продукты горения будут перерабатываться в электроэнергию. В марте уже был проведен пробный запуск котельной установки на заводе по энергетической утилизации отходов в Свистягино в Воскресенском горокруге.

Как проходит рекультивация полигонов в Подмосковье

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Помимо формирования культуры раздельного сбора отходов и создания региональных операторов, собирающих отходы по районам Московской области, в регионе продолжается рекультивация закрытых полигонов.

Сначала на полигонах накопившиеся отходы выравнивают, чтобы там могла работать техника. Потом на них бурят скважины для сбора фильтрата, устанавливают специальные системы очистки и пересыпают грунт. Кроме того, полигоны накрывают пленкой, которая не дает испарениям попадать в воздух. Некоторые полигоны оборудуют системами по переработке газа, который потом можно использовать как источник электроэнергии, так что объект сможет сам себя обеспечивать теплом и энергией.

Вторая биологическая стадия рекультивации длится около четырех лет. За это время специалистам нужно подобрать оптимальные почвы и растения для высадки. Это позволяет восстановить экологию. А использовать территории бывших полигонов можно по-разному — организовать лесопарковую зону, сделать горнолыжный курорт или центр для экстремальных видов спорта.

Что будет после рекультивации полигонов в Московской области

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По данным министерства экологии и природопользования Московской области, благодаря федеральному проекту «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» уже рекультивирован 21 полигон. В результате были улучшены условия жизни около 2,3 миллиона жителей Подмосковья. В настоящее время рекультивация проводится на шести полигонах, работы планируют завершить к концу 2024 года.

Главным итогом рекультивации станет улучшение экологической обстановки в районах рядом с полигонами и в целом в Подмосковье.

Полигон ТКО «Воловичи»

Фото - © Полигон ТКО «Воловичи»/Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области Фото - © Полигон ТКО «Воловичи»/Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области Фото - © Полигон ТКО «Воловичи»/Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Полигон ТКО «Воловичи», расположенный в городском округе Коломна, уже на 93% рекультивирован. Он начал принимать отходы в начале 90-х годов и завершил прием лишь в 2019 году, накопив за это время более 2,5 миллиона кубометров отходов. Полностью сформировано тело объекта накопленного вреда, завершено устройство армогрунтовой стены и противофильтрационной завесы, установлена система дегазации. На завершающей стадии находится устройство систем сбора фильтрата и поверхностных стоков. Почти завершены работы по созданию защитного экрана.

После завершения основных работ по рекультивации полигона подрядной организации останется лишь благоустроить территорию объекта накопленного вреда и проложить дорожное полотно.

Полигон ТКО «Егорьевский»

Фото - © Полигон ТКО «Егорьевский»/Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области Фото - © Полигон ТКО «Егорьевский»/Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области Фото - © Полигон ТКО «Егорьевский»/Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области Фото - © Полигон ТКО «Егорьевский»/Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Полигон ТКО «Егорьевский» был создан в 1964 году и функционировал до своего закрытия в 2019 году. За свою продолжительную деятельность он скопил в себе более 1,2 миллиона кубометров отходов.

На данный момент работы по рекультивации полигона завершены более чем на 94%. Под контролем Минэкологии выполнен ряд работ, направленных на снижение негативного воздействия накопленного вреда на окружающую среду.

Полностью завершено формирование тела полигона, сформирована армогрунтовая стена, закончены работы по устройству противофильтрационной завесы, систем сбора фильтрата и поверхностных стоков, системы дегазации, устройству защитного экрана. На завершающем этапе находятся работы по прокладке дорог и благоустройству территории.

Полигон ТКО «Сафоново»

Фото - © Полигон ТКО «Сафоново»/Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области Фото - © Полигон ТКО «Сафоново»/Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Общая площадь полигона ТКО «Сафоново» составляет 36,9 гектара. Он существует сравнительно недолго, но успел накопить 2,54 миллиона кубометров отходов. Его рекультивация улучшит качество жизни 114 тысяч человек.

Работы на полигоне в Раменском городском округе выполнены более чем на 86%. На данный момент полностью сформировано тело полигона, обустроена система сбора фильтрата и водоотведения, установлена противофильтрационная завеса с ростверком. Более чем на 93% выполнены работы по осушению выемок и вертикальной планировке.

Полигон ТКО «Лесная»

Фото - © Полигон ТКО «Лесная»/Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Серпуховской полигон занимает площадь более 32 гектаров, на которой за время его эксплуатации скопилось более 3 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, ввозившихся на протяжении 50 лет. Рекультивация здесь началась осенью 2022 года и после завершения улучшит экологические условия для проживания более 200 тысяч жителей. Работы по рекультивации завершатся в ноябре 2024 года.

На текущий момент работы по рекультивации полигона ТКО «Лесная» завершены более чем на 59%. Полностью сформировано тело полигона, завершены работы по устройству шпунтового ограждения, противофильтрационной завесы. В завершающей стадии находятся работы по обустройству системы сбора и очистки фильтрата и устройству армогрунтовой стены.

Полигон ТКО «Непейно»

Фото - © Полигон ТКО «Непейно»/Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Этот полигон в Дмитровском городском округе занимает площадь 12,25 гектара. Он эксплуатировался с 1975 года, чем доставлял жителям близлежащих деревень массу неудобств. За все свое время существования объект скопил в себе более 1,6 миллионов кубометров отходов. После завершения рекультивации ожидается улучшение жизни около 165 тысяч человек.

На текущий момент работы по рекультивации полигона ТКО «Непейно» завершены более чем на 47%. На настоящий момент полностью выполнен подготовительный этап, на завершающей стадии находится формирование тела полигона (более 99%). Более чем на 60% выполнены работы по устройству армогрунтовых стен и системы дренажа и сбора фильтрата.

Полигон ТКО «Шатурский»

Фото - © Полигон ТКО «Шатурский»/Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Полигон ТКО «Шатурский» принимал и складировал отходы с 1964 года на площади 14,2 гектара. Здесь скопилось 2,5 тысячи кубометров отходов. По данным Минэкологии, по окончании работ улучшится качество жизни 38,2 тысячи человек.

На данный момент работы по рекультивации полигона завершены более чем на 55%. Сейчас полностью завершены работы по устройству дренажа и шпунтового ограждения. На 99% завершено формирование тела полигона и армогрунтовой стены.