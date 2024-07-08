Что такое экономика мечты для России и как ее построить: мнения экономистов

Какой, по мнению экономистов, должна быть экономика мечты в России и как ее построить, читайте в материале РИАМО.

России понадобится около 12 лет, чтобы построить «экономику мечты», которая была в стране в 2005-2007 годах, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на Финансовом конгрессе Банка РФ 3 июля. Экономисты поделились с РИАМО своим мнением о том, что такое экономика мечты для России и как ее построить.

Российская экономика мечты – это реиндустриализация и чеболизация

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По мнению профессора департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Сергея Толкачева, российская экономика мечты – это реиндустриализация по всему воспроизводственному контуру, с восстановлением массово утраченных производств. Институциональные условия реиндустриализации включают отбор и выдвижение национально ориентированной буржуазии при всемерном оттеснении скомпрометировавшего себя олигархата и оффшорной аристократии, пояснил экономист.

Он считает, что России можно позаимствовать южнокорейский опыт, адаптировать на нашу почву чеболизацию экономики (формирование многоотраслевых холдингов с единой административно-хозяйственной политикой). Например, запланировать, как в свое время в Корее, создание передовой автомобильной индустрии.

«Подойти к вопросу нужно серьезно: отобрать патриотически заряженных менеджеров, предоставить им все государственные стимулы, включая льготное обеспечение энергетическими, материальными и людскими ресурсами. Заставить наших оффшорных металлургов продавать металл зарождающемуся автоконцерну по самой льготной цене. Энергетиков, паразитирующих на чубайсовском приватизационном преступлении, принудить к тому же самому. Техническим вузам и техникумам выдать кучу целевых мест на подготовку инженерно-технических кадров. Банкам и институтам развития поручить кредитование по льготным ставкам. Разумеется, контролировать, поощрять менеджмент за успехи, наказывать за неудачи», – предлагает Толкачев.

По его словам, российская экономика должна представлять собой прогрессивный и динамичный государственный капитализм, интегрирующий частную инициативу в общегосударственные плановые задачи.

«Конечно, не о такой экономике мечтают российские неолиберальные эпигоны в интеллектуальной сфере и в бизнесе. Для них мечта – это вместо национального российского воспроизводственного контура интеграция в глобальные цепочки стоимости в качестве прислуги. Вместо амбициозных общественных проектов – свои частные яхты и дворцы на Лазурном побережье. Вместо дисциплины и ответственности Госплана – инструкции МВФ о свободе оттока капитала из России», – констатирует экономист.

Экономика мечты без технологического суверенитета немыслима

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Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная характеризует экономику мечты как совокупность присущих ей признаков, таких как планомерный экономический рост, комфортные условия для развития бизнеса, приток инвестиций, эффективный и ликвидный финансовый рынок, расширение присутствия отечественных компаний на внешних рынках, рост среднедушевых доходов населения и повышение качества жизни. Но все это возможно при одном условии: когда внешние силы не создают для этого роста препятствий, подчеркивает экономист.

Санкционный же режим вывел, по ее словам, в основные приоритеты другие цели, и прежде всего – технологический суверенитет страны.

«По мере его укрепления будут достигаться и иные цели. В конце концов, по мере развития новых производств и приспособления к новым геополитическим условиям Россия расширит свое присутствие на рынках дружественных стран, появятся новые источники инвестиций. Надо понимать, что сегодня экономика страны подстраивается под совсем иные условия, и те правила, которые работали раньше, в нынешних условиях не совсем актуальны», – отметила Безсмертная.

Экономика мечты создается сегодня

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Доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян считает, что экономика, которая нужна России, создается уже сегодня, когда рост промышленного производства исчисляется двузначными цифрами и уверенно приближается к 15%, а количество малых, средних предприятий и самозанятых достигает рекордных показателей.

«Да, по значительному числу номенклатуры товаров гражданского назначения мы по-прежнему зависим от импорта, но при этом производство компьютеров, электроники и оптики выросло на 32,8%, а производство транспортных средств и оборудования – на 25,5%. Конечно, потребуются еще значительные усилия по расширению объемов собственного производства многих видов промышленности, переориентации российских традиционных товаров на азиатские рынки. Проблем много, но есть понимание, как их решать», – считает собеседник.

Российская экономика должна стать экономикой стабильно развивающейся, политически мощной и социально устойчивой державы, способной жестко продвигать свои интересы на мировой арене, заключил Хачатурян.

России необходима гармонизация социально-экономических отношений

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«Если абстрагироваться от бреда грязных олигархов, для которых экономика мечты – это растущие сырьевые рынки, сверхнизкая фискальная нагрузка, государственный финансовый мониторинг, напоминающий решето в части возможностей вывода капитала, коррупция, пронизывающая, как плесень, все уровни частно-государственного взаимодействия, то вопрос о некоторой идеальной конструкции экономического развития нашего государства, безусловно, представляет интерес. Но только не об экономике мечты, в силу слишком большой субъективности этого понятия», – считает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

По его мнению, экономике РФ сегодня не хватает глобальной идеи развития российского государства, принятой большинством граждан, то есть идеологии.

«Лозунг „Сделаем Россию великой” звучит слишком расплывчато. В этом декларативном величии кто-то получит все, а кто-то не получит ничего. И последних может быть значительно больше», – поделился мнением эксперт.

Поэтому при построении российской цифровой экономики, как первого этапа экономики знаний, необходимо перейти от номинальной гармонизации социально-экономических отношений к реальной, и прежде всего посредством роста национального благосостояния всего российского народа, а не избранных групп граждан, подчеркивает Гатауллин.

«Сколько времени потребуется для этого и будет ли такой переход осуществлен в принципе, остается вопросом открытым», – заключил он.