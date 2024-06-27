Что известно о железнодорожной аварии в Коми 26 июня: причины и хроника событий

Подробности о сходе с рельсов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск и количестве пострадавших читайте в материале РИАМО.

Вечером 26 июня появилась информация о том, что часть вагонов пассажирского поезда №511, выполнявшего рейс по маршруту Воркута – Новороссийск, сошла с путей. Как это обычно бывает в таких случаях, количество погибших и пострадавших выявлялось постепенно, поэтому цифры, озвучиваемые в СМИ, неуклонно росли.

Железнодорожная авария в Коми: хроника событий

Фото - © Северо-Западная транспортная прокуратура

ЧП произошло на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги в 18:12 по московскому и местному времени. Из 14 вагонов состава девять перевернулись. Что касается количества пассажиров, то называются разные цифры: по данным РЖД, их 232, а по сообщению губернатора Коми Владислава Уйбы – 215.

Ситуация осложнялась тем, что добраться до места происшествия на автомобиле оказалось невозможно – ЧП произошло в труднодоступной болотистой местности. Сначала сообщалось, что медики отправятся к месту схода поезда на вертолетах.

«Из Инты выехали четыре бригады скорой медицинской помощи, до места опрокидывания поезда добраться не могут, так как нет дороги. В 20:00 мск вылетает борт из Усинска, в 20:30 вылетает борт из Сыктывкара. В 21:00 борт вылетает из Ухты», – сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Коми.

Однако позже выяснилось, что попасть на место ЧП по воздуху тоже нельзя.

«Поскольку место происшествия находится в лесотундре, до него невозможно добраться ни на какой технике, только поездом», - уточнили в пресс-службе главы региона.

В итоге медики отправились к месту происшествия на поезде МЧС. Сообщалось, что время езды от Инты (город с населением около 19 тысяч человек) составляет 10 минут.

Всех пассажиров, которым не нужна была медицинская помощь, сразу эвакуировали в Инту на подошедшем поезде и разместили в пунктах временного пребывания. Затем таким же способом вывезли пострадавших.

В 00:39 в РЖД сообщили о восстановлении движения поездов на перегоне Инта-1 – Угольный по одному пути.

Также сообщалось, что на еще одном участке железной дороги в 2,5 километрах от места первоначального происшествия произошел размыв путей, поэтому вывоз группы пассажиров был остановлен, а к месту размыва направили дополнительный состав.

Кроме того, в Северной железной дороге сообщили, что пассажиры сошедшего с рельсов поезда (очевидно, те, которым не потребовалась госпитализация) были отправлены в пункт назначения, Новороссийск, на специально сформированном для них составе отдельным ускоренным графиком.

В чем причина крушения поезда в Коми

Фото - © Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщили в РЖД, предварительной причиной ЧП стал подмыв полотна из-за обильных осадков.

В правоохранительных органах уточнили, к размытию полотна привели паводковые воды.

«Кто и как контролировал состояние насыпи, сейчас устанавливается», – сообщили ТАСС правоохранители.

Сколько людей погибли и пострадали под Интой и какие выплаты они получат

Фото - © Северо-Западная транспортная прокуратура

Одну из первых цифр о количестве пострадавших озвучил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние семи из них, в том числе одного ребенка, на месте оценено как тяжелое», – сообщил чиновник.

Изначально говорилось, что погибших в результате ЧП нет, однако утром 27 июня появилась информация, что под одним из вагонов обнаружено тело мужчины.

Позже в РЖД сообщили, что на месте схода поезда №511 обнаружены тела двух человек, а установить местонахождение еще одного пассажира пока не удалось. В компании добавили, что родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 миллионов 25 тысяч рублей. Кроме того, было принято решение выплатить дополнительно по 2 миллиона рублей от компании.

Что касается пострадавших, то тем из них, кто был госпитализирован, выплатят по 1 миллиону рублей, остальным пострадавшим – по 500 тысяч рублей.

Расследование крушения поезда Воркута – Новороссийск

Фото - © Северо-Западная транспортная прокуратура

По факту схода вагонов поезда №511 Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

С 26 июня и до особого распоряжения в Коми был введен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, для оперативного устранения последствий схода вагонов был создан штаб под руководством гендиректора РЖД Олега Белозерова.