Что будет с ценами на новые квартиры в 2025 году: мнения экспертов

Стоимость жилья на первичном рынке, по мнению большинства опрошенных экспертов, продолжит расти. Во всяком случае, она точно не снизится. В пользу этого говорит целый ряд факторов. Во-первых, растут цены на стройматериалы. Во-вторых, льготные программы ипотеки хоть и в более жестком варианте, но все равно работают до 2030 года. Наконец, процентная ставка, по которой застройщики берут у банков кредиты на строительство, как и ключевая ставка ЦБ РФ, не будет падать, а значит, привлеченный капитал не станет дешевле для застройщиков.

Цены на первичную недвижимость в 2025 году сохранят баланс

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На текущий момент на рынке первичного жилья наблюдается баланс, резкого роста или снижения цен нет, отмечает директор по продажам компании «Мангазея» Федор Ушаков.

«Тенденция будет сохраняться, если не произойдут события, которые значительно повлияют на изменения — это либо резкий всплеск спроса (тогда стоимость будет расти), либо невыполнение банковских обязательств со стороны девелоперов (тогда цены будут снижаться). На мой взгляд, оба варианта развития событий маловероятны в следующем году», — комментирует эксперт.

Если рассматривать каждый сегмент отдельно, то на жилье премиум-класса цены будут расти, так как этот сегмент меньше всего подвержен влиянию ситуации на рынке, роста ключевой ставки и отмены льготных программ, отмечает Ушаков.

«Что касается стоимости жилья в бизнес-классе, вероятнее всего цены останутся на том же уровне. Больше всего ситуация на рынке повлияет на жилье комфорт-класса: представители этого сегмента будут вынуждены упрощать свои „фишки“, снижать себестоимость проектов и, соответственно, снижать стоимость», — полагает директор по продажам компании «Мангазея».

Цены на новостройки в 2025 году будут расти

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Цены на новостройки продолжат увеличиваться из-за высоких затрат на строительство и новые технологии, считает эксперт по финансовым продуктам компании «ВсеЗаймыОнлайн» Софья Игумнова.

«Строительство одного квадратного метра в России в 2024 году подорожало на 12-15% по сравнению с предыдущим годом. Высокие ставки ЦБ, которые в 2024 году достигли 21%, оказывают значительное влияние на стоимость жилья. Повышение ставок по ипотечным кредитам приводит к удорожанию финансирования для застройщиков и покупателей, что сдерживает рост спроса и покупательскую способность, но все же не останавливает рост цен из-за высокой стоимости материалов и рабочей силы», — отмечает эксперт.

Хотя субсидии по ипотечным кредитам могут поддержать спрос, рост будет сдерживаться высокими процентными ставками и ценами на новые квартиры, добавляет Игумнова. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, цены на новостройки могут вырасти на 5-7% в 2025 году, а в регионах темпы роста будут более умеренными.

У застройщиков есть ресурсы для снижения цен в 2025 году

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«В целом мы не видим перспектив снижения стоимости квартир на первичном рынке в 2025 году», — высказывает свое мнение директор по маркетингу, развитию и продажам «Доброград Девелопмент» Елена Устинова.

Постепенный рост цен в последние годы был связан сначала с увеличением стоимости строительных материалов, а затем с ростом стоимости услуг подрядчиков вследствие дефицита рабочей силы. И все это на фоне роста ключевой ставки и процентов по проектному финансированию из-за замедления темпов продаж. Поэтому ресурсов для изменения ценовой политики у застройщиков немного — скорее, они будут предлагать скидки на неликвидные лоты и замораживать новые проекты, считает Устинова.

«На первичном рынке в 2025 году я не ожидаю тотального снижения стоимости квадратных метров. Однако уверен, что станет больше локальных акционных и дисконтных предложений от застройщиков, позволяющих поддержать спрос на отдельные объекты недвижимости», — высказывает свое мнение старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь.