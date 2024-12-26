«Черная Луна» 31 декабря 2024 года: что это такое и как ее можно увидеть

В материале РИАМО рассказываем, что за атмосферное явление ждет жителей Земли в канун Нового года и насколько оно интересно для наблюдения.

Какое явление называют «черной Луной»

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В астрономии существует еще одно название для новолуния — «черная Луна». Это явление возникает, когда естественный спутник оказывается между Землей и Солнцем, поэтому к Земле обращено его неосвещенное полушарие.

Обычно за месяц Луна проходит четыре фазы: новолуние (Луны на небосклоне не видно), растущая Луна (серп, повернутый острыми концами влево), полнолуние (яркая круглая Луна) и убывающая Луна (серп, повернутый острыми концами вправо). Затем цикл повторяется.

Декабрь 2024 года уникален тем, что в него успевает «уложиться» сразу два новолуния: 1 и 31 числа. Второе новолуние в месяце — довольно редкое явление, но визуально это новолуние ничем не будет отличаться от всех остальных.

Как будет выглядеть «черная Луна» 31 декабря 2024 года

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Новолуние отличается от других ночей тем, что Луны на небосклоне не видно. Поэтому выходить полюбоваться на «редкое астрономическое явление» особого смысла нет. Впрочем, разглядеть Луну в ночь новолуния все же можно, если проявить достаточно терпения и знать, на каком месте небосклона расположен невидимый спутник.

Альфия Нестеренко, заведующая Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ, поясняет: «Увидеть кусочек Луны можно, только если на Луне в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час. Однако нужно большое терпение, наличие телескопа и камеры, постоянно записывающей видео того места, где в данный момент находится Луна, которая не освещена, чтобы дождаться этого момента».

Более интересным может оказаться наблюдение за тем, как Луна, проходя по небосклону, будет закрывать собой Нептун — это случится 5 января 2025 года. Начало покрытия, по подсчетам ученых, придется на 16:05 по московскому времени, окончание — на 18:36. Правда, для того, чтобы разглядеть это явление, понадобится телескоп или хотя бы сильный бинокль, так как невооруженным глазом Нептун не виден.