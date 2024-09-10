Чайлдфри: эгоисты, экстремисты или вынужденные одиночки?

В материале РИАМО разбираемся в том, кто такие чайлдфри, откуда они берутся и в чем причины «добровольной бездетности», захлестнувшей мир.

Кто такие чайлдфри

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Название движения «чайлдфри» происходит от английского «childfree» – «свободный от детей». К приверженцам течения чайлдфри относят людей, которые по каким-либо причинам отказываются от продолжения собственного рода, предпочитая прожить жизнь без обзаведения потомством. Это могут быть как одинокие люди, так и состоящие в браке или отношениях (в том числе с людьми своего пола). Как правило, бездетность не является маркером того, что человек относится к чайлдфри: он может не иметь детей по физиологическим причинам, откладывать рождение ребенка из финансовых соображений или из-за отсутствия в жизни подходящего партнера.

Впервые о движении чайлдфри стало известно в 60-х годах XX века, когда была особенно популярна «свободная любовь» и наслаждение жизнью без ограничений. Идеологией чайлдфри прониклись молодые люди, желающие иметь как можно больше свободы – в передвижениях, досуге, удовольствиях и любовных отношениях. В 70-е к движению присоединились феминистские организации, которые были против постулата «материнство – обязанность женщины». Известно, что в 1991 году в США было организовано даже некое движение «За добровольное вымирание человечества», которое пропагандировало бездетность.

Какие существуют типы чайлдфри

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Согласно исследованиям, начало которым было положено еще в 1980 году, чайлдфри можно условно разделить на несколько групп.

Первые негативно относятся к самому процессу воспроизведения человека. В их понимании, к некрасивым и противоестественным явлениям можно отнести беременность, роды, грудное вскармливание, а также многомесячное «выращивание» потомства. Дети в понимании этих людей – досадная помеха нормальной жизни, они дорого обходятся, требуют слишком много внимания, шумны, непредсказуемы и в целом портят жизнь социума.

Вторая подгруппа сторонников движения не имеет ничего против детей, но для себя выбирают отказ от деторождения. Это позволяет им заниматься исключительно собственной личной жизнью и карьерой. Такие люди твердо знают, что ребенок будет их очень сильно ограничивать, непоправимо изменит их привычный график и заставит лишиться множества любимых занятий. Именно поэтому они решают отказаться от роли родителя, ответственного за своих детей, и посвятить все свое время только себе.

Существуют также люди, которые не против рождения детей, но планируют завести их «когда-нибудь потом». «Откладывание родительства» может быть связано с желанием «нагуляться», инфантилизмом, недостаточной финансовой базой и даже перфекционизмом – «если я не могу обеспечить своему ребенку идеальное детство, то не стоит и рожать». Очень часто такие люди так и не заводят детей, потому что не могут выбрать подходящий момент.

Чайлдфри – движение развитых стран?

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Традиционные общества с укладом, который не меняется столетиями, о движении чайлдфри даже не задумываются. Во многих странах Африки и Азии испокон веков главным предназначением женщины было и остается рождение детей. Мнения и желания самих женщин не учитываются, зачастую их выдают замуж в раннем возрасте (13-15 лет), и при хорошем здоровье они могут родить 8, 10 или даже 12 детей до угасания репродуктивной функции. В Нигере, Сомали, Конго, Чаде и Мали на среднестатистическую женщину приходится более шести рождений (для сравнения, в России – менее 1.5).

С одной стороны, это обеспечивает большой прирост населения. С другой – ввиду низкого уровня жизни – люди в этих странах зачастую не доживают до старости, и процент детей и подростков в популяции с каждым годом становится все больше. Молодое поколение не может обеспечивать себя, что приводит к еще большему снижению уровня жизни.

Противоположный «полюс» – развитые страны, где движение чайлдфри становится год от года все более популярным. Высокий уровень жизни предоставляет людям массу возможностей для построения карьеры, саморазвития, различных увлечений и путешествий, и граждане развитых стран все реже выбирают «обременение» в виде ребенка. Чайлдфри наслаждаются собственной жизнью, но при этом население Европы, а также Сингапура, Китая, Японии и других высокотехнологичных государств неизбежно сокращается. В этих странах принято «откладывать» рождение детей как можно дольше, а многие в итоге вообще решают отказаться от родительства.

Минусы такого подхода тоже довольно очевидны. Процент людей пожилого возраста в популяции с годами становится все выше, и правительства развитых стран бьют тревогу: через несколько десятилетий миллионы пенсионеров будет просто некому «содержать», так как новых налогоплательщиков рождается пугающе мало.

Откуда берутся чайлдфри в России

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Согласно исследованиям, проведенным в 2020 году, почти половина россиян репродуктивного возраста признались в нежелании заводить детей сейчас или когда-либо в будущем.

Социологи объясняют появление сторонников движения чайлдфри в России несколькими факторами.

Во-первых, в репродуктивном возрасте сейчас находятся люди, родившиеся в 1990-х и 2000-х годах. Это молодые мужчины и женщины, которые выросли во времена достатка и в парадигме «пусть наши дети живут лучше нас». Более старшие поколения, пережившие голодные перестроечные годы, старались максимально оградить отпрысков от лишений и переживаний, обеспечивая им комфортный уровень жизни. Социологи считают, что именно поэтому многие молодые люди сейчас не готовы снизить свои запросы после рождения ребенка, так что предпочитают отказаться от родительства.

Во-вторых, в последние десятилетия сетевое пространство породило термин «Яжемать» – так обычно называют матерей, которые готовы попрать социальные и моральные нормы, мотивируя это тем, что мать ребенка и сам ребенок всегда правы. В противовес «яжематерям» в Интернете выступают тысячи молодых людей, которые считают, что быть матерью – не привилегия, а клеймо. Ярлык «яжематери» нередко навешивают на любых женщин, имеющих детей, – и эта тенденция делает материнство «непрестижным» среди молодежи.

«В отличие от западных чайлдфри, оно характерно именно для нашего постсоветского пространства. Причем если в самых популярных группах чайлдфри состоит от полусотни до двух-трех тысяч человек, то в пабликах из разряда „Яжемать” — миллионы», – отмечает сенатор Ольга Епифанова.

В-третьих, на желание стать чайлдфри оказывают влияние социальные факторы: негативный детский опыт в собственной семье, «мода» на отказ от детей и различные убеждения (например, уверенность в том, что планета перенаселена, жизнь полна горя и насилия, поэтому рожать детей в этот мир нецелесообразно).

Некоторые молодые женщины приходят в ряды чайлдфри из-за того, что именно женщине традиционно «полагается» отречься от своей жизни ради заботы о детях, в то время как мужчина, даже многодетный, считается более свободным. Также социологи отмечают, что очень часто женщины отказываются от рождения детей из-за отсутствия подходящего партнера, который мог бы стать надежным отцом и семьянином.

1 июля 2024 года член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев направил в Минюст обращение с просьбой запретить «движение чайлдфри» за распространение экстремистской, по его мнению, идеи сознательной бездетности.

«Выступаю за то, чтобы само это движение, как и движение в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений, в России было законодательно запрещено», – заявил депутат.

При этом парламентарий признал, что такой организации, как «чайлдфри», юридически не существует, но фактически сторонники движения ведут разнонаправленную деятельность по дискредитации семейных ценностей. В настоящий момент обращение находится на рассмотрении.