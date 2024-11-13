Бумеры, зумеры, миллениалы и альфа: чем отличаются поколения и зачем их нужно делить

В материале РИАМО рассказываем о теории поколений, о том, чем отличаются бумеры от альфа, и почему зумеры не понимают миллениалов.

Проблема отцов и детей существует с тех пор, как появился человек. Ни для кого не секрет, что разные поколения имеют свои общие черты и почти всегда конфликтуют с предыдущими – одни не понимают других, критикуют и спорят о смыслах жизни. При этом каждый человек индивидуален, но, тем не менее, принадлежит какому-то поколению. В материале разбираемся в теории поколений и выясняем различия между бумерами и альфа.

Теория поколений: как придумали деление

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Разделение на поколения, конечно, условное и до сих пор нет четких границ. Тем не менее, понимание того, к какому поколению кто принадлежит, помогает налаживать связи, понимать, что все мы разные и это прекрасно. При этом не существует «правильного» и «неправильного» поколения. Скорее у каждого есть свои плюсы и минусы, и, зная это, можно легко общаться и не вступать в бессмысленные споры.

О делении на поколения задумывались многие, самую популярную версию вывели американские ученые Нейл Хоу и Уильям Штраус. Исследователи проанализировали историю с XVI века до наших дней и пришли к выводу, что общество развивается циклично, а люди, появившиеся на свет в определенный период, имеют подобный тип мышления и схожие ценности. По их мнению, поколения сменяют друг друга каждые 20 лет, а их характеристики зависят от тенденций в обществе и исторических событий.

Адаптировать теорию к российским реалиям пытался социолог Юрий Левада, но она не стала такой популярной. Теория группы исследователей под руководством Евгении Шамис стала более востребованной: ее считают наиболее удачной адаптацией теории американских коллег. Эта теория разделила людей на пять поколений, начиная с людей 1923 года рождения – молчаливое поколение, бэби-бумеры, поколение Х, миллениалы (поколение Y), зумеры (поколение Z). Некоторые исследователи выделяют еще промежуточное поколение зиллениалов и новое поколение альфа.

Конечно, деление по годам не является единственно верным, оно скорее усредненное. Порой бумер по году рождения может чувствовать себя иксом, а зумер ощущать себя миллениалом. Поэтому обращать внимание лучше на характеристики поколения.

Молчаливое поколение (1923-1944 гг) – бережливы и экономны

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Люди, родившиеся в эти годы, отличаются преданностью, терпеливостью и четким следованием правилам. У них есть уважение к статусу, ведут себя такие люди тихо, не выпячивая своего «я», они бережливы и экономны. Собственно, поэтому это поколение получило такое название. На таком поведении сказались Великая Отечественная война и ее последствия, цензура и в целом государственная политика в те годы, когда все бросали на благо страны и думать о своем благополучии было неприлично. Люди этого поколения любят читать, именно они поднимали страну из руин войны и дали миру множество известных писателей, деятелей науки, художников и кинематографистов, таких как Гагарин, Сахаров, Высоцкий, Евтушенко, Окуджава и другие.

Бэби-бумеры (1944 – 1967 гг.) – оптимисты и патриоты

Фото - © Юлия Петровская / Фотобанк Лори

Бэби-бумеры – это поколение оптимистов с верой в прогресс и заточенные на командную работу. Они победители, выросшие в условиях оттепели, их характер формировался на волне победы и запуска первого человека в космос, высоких достижений во всех сферах жизни в СССР. Это люди, воспитанные людьми неэмоциональными, молчаливому поколению было не до этого. Поэтому бумеры берут от жизни все, в обществе появляется свобода, стиляги – и этот эмоциональный посыл бумеры уже отправляют своим детям.

Бумеры патриотичны, решительны, спортивны и нацелены на продолжение рода. Отсюда и название – это дети времени бума деторождения. Для них важны крепкие дружеские отношения, они плохо переносят перемены, работа для них на первом месте, они любят делать что-то своими руками и очень ценят похвалу.

Поколение Х (1967-1984 гг.) – потерянное поколение

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На становлении этого поколения сказались конфликт в Афганистане и Холодная война, поэтому их еще называют потерянным поколением. На их глазах рушились идеалы их родителей и началась перестройка. Люди этого поколения – прагматики и индивидуалисты, они все время стремятся к новым знаниям и достаточно гибки, дружат с техникой и легко адаптируются к прогрессу. Иксам в нашей стране пришлось быстро повзрослеть и взять на себя ответственность. Поэтому они быстро находят все, что нужно, легко переключаются между разными видами деятельности, ценят свободу.

Это поколение росло в минимальных ресурсах, и это расходилось с тем оптимистичным посылом их родителей, которое в них закладывалось. Этот диссонанс сделал поколение потерянным – реальность разошлась с ожиданиями. При этом «иксы» менее патриотичны, чем родители, но ценят семью и малую родину.

Миллениалы, или поколение Y (1984-2000 гг.) – дети тысячелетия

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Тут с названием все просто – это поколение Миллениума, и на сегодняшний день они составляют солидную часть населения России. Их характер сформировали распад Советского Союза, лихие 90-е, распространение товаров из-за рубежа, мобильные телефоны, интернет и компьютерные игры. Это поколение субкультур – они свободно самовыражаются и продлевают свою молодость любыми путями. Возможно, поэтому многие 40-летние сегодня выглядят как подростки – миллениалы максимально отодвигают необходимость взросления. Миллениалы выросли в более ярком мире, но родившиеся в первой половине двадцатилетия более пробивные во всех смыслах, так как им приходилось выживать в 90-е, в отличие от родившихся ближе к 2000-му году, когда уже появилась надежда на стабильность.

Миллениналы поздно заводят семьи, они считают, что от работы нужно получать удовольствие, много времени проводят в интернете, смело увольняются и стремятся к получению разносторонней информации.

Зумеры, или поколение Z (2000-2011 гг.) – творческие и креативные

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Это поколение не представляет своей жизни без гаджетов и интернета. И название поколения говорит само за себя – «zoom» означает «увеличение», и эту функцию зумеры знают с пеленок. Многим известны истории, когда дети пытаются увеличить пальцами изображение в телевизоре. В глазах предыдущих поколений зумеры – особенные. Они получают и обрабатывают информацию по-другому, у них клиповое мышление, они склонны к ранним заработкам как раз благодаря свободному владению технологиями и гибкости. Они творческие и креативные, могут работать в режиме многозадачности, но при этом склонны к депрессиям и плохо концентрируются. Именно представители этого поколения могут не выйти на работу просто потому, что устали. Они менее ответственны, эгоистичны и склонны к самолюбованию. И главное – у зумеров уже меняется тип памяти – они запоминают не саму информацию, а то, как и где ее можно быстро найти. Их продуктивность выше, но страдает концентрация.

Альфа (с 2011 года) – «цифровые» дети

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У этих детей есть чувство собственного достоинства, и они буквально погружены в мир «цифры». Они практичны, настойчивы, могут и хотят сами планировать свое обучение, у них еще большие, чем у зумеров, проблемы с памятью и концентрацией. Альфа быстро теряют интерес к чему-либо именно из-за того, что им всегда доступны любые игрушки и гаджеты. Их родители тоже представители поколения Y (поэтому их не все исследователи выделяют в отдельное поколение), но они рождены и растут в еще большем достатке. У них развиты мягкие навыки (soft skills), они владеют методом 4К (коммуникация, кооперация, креативность и критическое мышление), поэтому сегодняшний школьник – гибкий, адаптивный и хорошо приспособлен к быстрым изменениям во внешнем мире.