БРИКС: что это такое, какие цели преследует и какие страны туда входят

Второго сентября стало известно, что официальную заявку на вступление в БРИКС подала Турция. Тем самым страна встала в очередь из почти двух десятков государств, ожидающих решения организации по вопросу их членства.

Что такое БРИКС и как расшифровывается название

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БРИКС – это межгосударственное объединение, куда на сегодняшний день входят девять стран. При этом название организации образовано по первым буквам англоязычных названий первых пяти стран-членов: Brazil, Russia, India, China, SouthAfrica. До того, как в БРИКС вступила ЮАР, организация называлась БРИК.

Какие страны входят в БРИКС в 2024 году: список

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На сегодняшний день членами БРИКС являются:

Бразилия

Египет

Индия

Иран

Китай

ОАЭ

Россия

Эфиопия

ЮАР

История развития БРИКС

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Термин БРИК впервые предложил британский экономист Джим О’Нил в своей статье 2001 года, а сама организация была создана летом 2006 года, когда в рамках Петербургского экономического форума состоялась встреча министров экономики четырех стран. Спустя три месяца на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча глав внешнеполитических ведомств государств-членов.

Иногда появление БРИК датируют 2009 годом, когда в Екатеринбурге состоялся первый саммит организации с участием первых лиц.

В ноябре 2010 года о желании присоединиться к БРИК заявила ЮАР, и уже спустя месяц страна получила официальное приглашение. Так БРИК превратилась в БРИКС.

Новые страны, вступившие в БРИКС в последние годы

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По мере развития БРИКС другие страны подавали заявки на вступление в организацию или просто высказывали такое желание. В итоге на 15-м саммите БРИКС в 2023 году формальные приглашения о вступлении получили Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. С 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия официально стали членами БРИКС. Аргентина после прихода к власти нового президента Хавьера Милея, ориентированного на Запад, от приглашения отказалась. Что касается Саудовской Аравии, то королевство пока не объявило о присоединении к БРИКС, но и не отказывалось от вступления.

Зачем нужно объединение и в чем его цели

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Официального устава у БРИКС нет, но все аналитики отмечают, что с момента своего возникновения организация прошла большой путь: если сначала она ставила перед собой исключительно экономические задачи, то в последние годы превратилась в геополитическое объединение, все чаще поднимая вопросы переустройства международных отношений на основе равенства стран и их невмешательства в дела друг друга. В одном только этом подходе БРИКС явно оппонирует западному блоку во главе с США, декларирующему так называемый «порядок, основанный на правилах».

При этом в организационном смысле аналогом БРИКС на Западе является G7 – столь же неформальная структура, существующая в основном в виде ежегодных саммитов глав государств.

Структура БРИКС

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Руководители стран БРИКС собираются вместе каждый год начиная с 2009-го. Таким образом на текущий момент было проведено 15 саммитов организации (с 2020-го по 2022-й из-за пандемии ковида они проходили в виртуальном формате).

Из постоянно действующих структур БРИКС главным образом стоит отметить Новый банк развития – международную финансовую организацию со штаб-квартирой в Шанхае. Любопытно, что в нее входят не только пять оригинальных членов объединения, ОАЭ и Египет, но и государства, не состоящие в БРИКС – Алжир, Бангладеш и Уругвай.

Будет ли у БРИКС своя валюта

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Еще в свою бытность БРИК организация декларировала, что миру нужна новая глобальная резервная валюта. С тех пор тема «дедолларизации» и повышения финансового суверенитета членов организации обсуждается постоянно.

При этом пока никаких конкретных решений по созданию собственной валюты в БРИКС не принято. В частности, на последнем саммите организации президент России Владимир Путин назвал этот вопрос важным и сложным, отметив, что БРИКС будет «так или иначе двигаться» по пути к его решению.

Помимо обсуждения своей валюты, БРИКС развивает собственную систему межбанковских платежей BRICS Pay.

Расширение БРИКС

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На текущий момент заявки на вступление в БРИКС официально подали следующие страны:

Алжир

Азербайджан

Бангладеш

Бахрейн

Белоруссия

Боливия

Венесуэла

Йемен

Казахстан

Куба

Кувейт

Малайзия

Палестина

Пакистан

Сенегал

Таиланд

Турция

Зимбабве

Ближайший саммит организации состоится 22-24 октября в Казани. Есть вероятность, что на нем будет принято решение о расширении БРИКС.