Били электрошокером и морили голодом: как издевались над животными в зоогостинице в Чехове

Жестокое обращение: что случилось в зоогостинице в Подмосковье

В начале сентября в социальных сетях разлетелись видео, где сотрудницы зоогостиницы DogTown в подмосковном Чехове избивали собак и перекручивали им поводки. Известно, что в этой гостинице также своих питомцев оставляли блогер Эльдар Джарахов и певица Мона (Дарья Кустовская). Узнав, в каких условиях содержатся собаки, певица отметила, что просто так это не оставит и добьется того, чтобы DogTown закрыли.

Артистка призналась в своем посте, что отдавала туда своих животных именно ради кинолога — чтобы он исправил некоторые «моменты» в поведении ее питомцев. Также она отметила: «Мои собаки попали в руки тех самых живодерок, о которых сейчас кричит сеть. Передержка „под ключ“. Так назывался ад, в котором жили мои собаки».

Мона опубликовала «кружок» в своем телеграм-канале, в котором показала, в каких условиях содержатся собаки: все сидят по тесным клеткам, лают и скулят. Ее собственный питомец был грязным и очень напуганным, животное страдало от расстройства желудка и при этом не могло даже выйти на улицу, чтобы справить нужду.

«Моя девочка сидела в клетке с поносом, без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку и все прутья были в крови. Карина [владелица] заверяла, что спит с собаками „в обнимку". Я постоянно писала ей и узнавала, как самочувствие моих собак. Естественно, мне присылали фото и видео из „дома", где находились собаки. Но каждая собака жила в клетке, и клетки стояли друг на друге» певица Мона

К Моне присоединились и другие владельцы: более 50 человек буквально разрывали общий чат и сравнивали свои истории. Многие подтвердили применение электроошейников, а также жуткую антисанитарию, в которой содержались животные.

По поводу ситуации высказалась также бывшая сотрудница зоогостиницы. Она заявила, что ошейники с электрическим током применялись даже к тем собакам, которые не нуждались в таких мерах дрессировки. Из-за этого животные становились очень пугливыми и нервными — ведь они не понимали, за что с ними так поступают. Зафиксирован даже случай самоповреждения: собака травмировала себе хвост.

Мона и Эльдар Джарахов также считают, что их питомцев морили голодом. Джарахов выложил видео, на котором Мона кормит кормом животных зоогостиницы. Те накидываются на еду с таким рвением, будто не ели очень давно. Певица и блогер призвали владельцев как можно скорее забрать своих питомцев.

Что самое трагичное в данной ситуации — это смерть собаки по кличке Бадди. Ее хозяин Родион оставил двух питомцев — Бадди и Локи — на передержку. Бадди был проверен, сданы все анализы. Однако во время пребывания в зоогостинице ему стало плохо — а помощь ему оказывать не спешили. Его даже не показали ветеринару. «По заключению патологоанатома, он умер от тяжелой пневмонии, вызванной сразу двумя инфекциями — пастереллёзом и микоплазмой. Эти болезни не берутся на пустом месте — они активизируются, когда собака сильно стрессует или когда за симптомами вовремя не следят. Я думаю что они издевались над нашими собаками также как и над другими, наши собаки никогда не сталкивались с человеческой агрессией, даже повышением голоса, поэтому я думаю у них был огромный стресс», — писал Родион певице Моне.

Что известно о гостинице DogTown в Чехове

Зоогостиница DogTown располагается в подмосковном городе Чехов. Всего там находилось на передержке около 30 собак. Владельцам обещали внимательный уход, содержание в хороших условиях и небольшое количество животных одновременно.

При этом обещали наличие опытного, квалифицированного кинолога, который мог еще и научить питомца некоторым командам. За услуги по передержке и воспитанию хозяйки зоогостиницы брали оплату в среднем по 5 000 рублей в сутки. Некоторые хозяева оставляли своих животных здесь на месяц, а порой и на два-три: доход с одного человека достигал до 450 тысяч рублей.

Что грозит живодеркам

8 сентября Следственный комитет (СК) России по Московской области сообщил о задержании собственниц гостиницы. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, а также еще одно — о групповом мошенничестве. Устанавливаются все обстоятельства и причастные лица. На текущий момент потерпевшими по уголовному делу признаны 15 человек.

В качестве доказательств — сведения пострадавших владельцев, фотографии и видеоматериалы, на которых видны клетки, загрязненные продуктами жизнедеятельности и кровью. Также имеются скриншоты переписки с хозяйкой гостиницы по имени Карина. Она признается в факте причинения телесных повреждений собаке, у которой в последствии была обнаружена глубокая рана в области глаза.

Тем временем следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании для фигурантов дела меры пресечения в виде домашнего ареста. Певица Мона выразила негодование от этой новости: «Как это возможно, если их дома являются местом преступления, там же проживают их родственники, которые являются соучастниками, и там же до настоящего времени могут сохраняться необнаруженные следы преступления или вещественные доказательства? Почему за совершение насильственного преступления в совокупности с мошенничеством на 200 млн следствие проявляет такой невиданный гуманизм? Требуем от Следственного комитета ходатайствовать перед судом о заключении Карины и Маши под стражу!» — написала певица.