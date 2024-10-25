Беспорядки в Коркино из-за убийства таксистки: что известно о погромах 24 октября

Вечером 24 октября в городе Коркино Челябинской области вспыхнули беспорядки, участие в которых приняли около тысячи местных жителей. О причинах и последствиях происшествия — в материале РИАМО.

Причина беспорядков в Коркино

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В среду, 23 октября, на улице Ватутина в г. Коркино Челябинской области был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась местная жительница, таксистка Елена Манжосова.

По версии следствия, убийцей мог стать 17-летний пассажир такси цыганской национальности, соучастником — его 19-летний родственник. После завершения поездки пассажиры отказались платить, 17-летний Мануил нанес таксистке не менее четырех колото-резаных ранений, в результате которых женщина скончалась.

Пассажиры выбросили тело Елены из автомобиля и сбежали. По сообщениям свидетелей, они скрылись в одном из домов в «цыганском поселке». У Елены Манжосовой, которая всего несколько дней назад отпраздновала свое 40-летие, остались двое несовершеннолетних детей — сыновья 10 и 14 лет.

По информации 360.ru, жители Коркино уже давно жалуются на цыган в городе, которые ведут себя нагло, шумят, а иногда кидаются на маленьких детей, в том числе девочек.

«С годами люди, которые „не учатся в школе, не несут службу в армии и не выполняют никаких обязанностей по отношению к государству“, вдруг стали строить шикарные дома. При этом все льготы от властей они получают», — рассказала телеканалу жительница Анна. По ее словам, местные цыгане торгуют наркотиками и «подсаживают на них местное население».

24 октября местные жители, в знак протеста против бездействия полиции, устроили массовый сход у места проживания предполагаемых убийц.

Хроника погрома в Коркино 24 октября: беспорядки, стрельба, СОБР

Местные начали собираться около «цыганских домов» около 8 часов вечера 24 октября. Они окружили дом, где могли скрываться подозреваемые, и начали забрасывать его камнями. По сообщениям очевидцев, в ответ из окон дома раздались выстрелы. Разгоряченная толпа пошла по улицам «цыганского поселка», бросая камни в дома и переворачивая машины.

На место происшествия оперативно прибыл СОБР, который оцепил дом подозреваемых и оттеснил толпу в сторону. По сообщениям местных жителей, представители цыганской диаспоры начали поспешно разъезжаться из опасного района, многие из них отправились в соседний Еманжелинск. К этому времени горели уже три машины и два цыганских дома в ближайшем квартале. К местам возгораний оперативно прибыли пожарные расчеты.

Около 9 часов вечера стало известно о госпитализации двух пострадавших с огнестрельными ранениями, одному из них пуля попала в шею, другому — в бедро. По сообщениям ряда СМИ, один из раненых — русский, второй — цыган.

В Коркино оперативно выехали заместители губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и Роман Воллерт.

Последствия народных волнений в Коркино

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Вскоре после прибытия на место происшествия СОБР начал задержание самых активных зачинщиков беспорядков. К 23 часам, по сообщениям очевидцев, ситуация в городе нормализовалась, народное волнение утихло. В отдел полиции было доставлено около 55 человек, а также второй подозреваемый, который может быть причастен к убийству таксистки.

На 25 октября запланировано внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма.

Прокуратура Челябинской области выпустила заявление по поводу волнений в Коркино: «Ситуация поставлена на контроль. Прокурор области Игорь Донгаузер выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов. Подозреваемый в убийстве женщины задержан, прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ (убийство)».

Расследование уголовного дела об убийстве таксистки в Коркино также взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«После произошедшего убийства жительницы города Коркино в регионе произошел народный сход. Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается» Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил следователям «принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей», а также дать оценку работе органов «по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города».