Банки стран СНГ блокируют переводы в финансовые организации РФ: что это означает для россиян

Как блокировка переводов банками Кыргызстана в финансовые организации РФ отразится на российских пользователях карт и счетов, читайте в материале РИАМО.

Больше десятка банков Кыргызстана на прошлой неделе заявили о прекращении переводов в некоторые российские финансовые организации, среди которых Сбербанк, Т-банк, МТС-банк с целю «предотвращения последствий международных санкций». Возникли опасения, что карты банков Кыргызстана, как и других стран СНГ, выданные россиянам, тоже могут заблокировать. Означает ли прекращение переводов между финансовыми организациями блокировку счетов россиянам, читайте в материале РИАМО.

Использование банковских карт, эмитированных в СНГ теперь под вопросом

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Недавние события в финансовом секторе СНГ привели к важным изменениям в работе банковских карт, эмитированных в странах региона. Сразу 13 банков Кыргызстана приостановили операции со Сбером, Т-банком и МТС-банком, ссылаясь на необходимость предотвращения последствий международных санкций, отмечает финансовый советник Анна Веденеева.

Основной причиной приостановки операций является стремление банков избежать возможных санкционных последствий. Международные санкции, введенные против России, затрагивают не только государственные структуры, но и частные финансовые организации. Банки Кыргызстана, как и многие другие финансовые учреждения в мире, стараются минимизировать свои риски и избежать нарушений, что и привело к данным мерам, говорит эксперт.

«Решение кыргызских банков может послужить сигналом и для финансовых учреждений в других странах СНГ. Возможно, что и они рассмотрят возможность приостановки операций с российскими картами, чтобы избежать осложнений в международных расчетах. Это поднимает вопросы о стабильности и надежности использования банковских карт, эмитированных в СНГ для российских клиентов», — высказывает свое мнение Веденеева.

Ограничение переводов банками СНГ не означает блокировку карт и счетов россиян

Фото - © Фотобанк Лори

Сразу стоит отметить, что банки Кыргызстана не заблокировали карты россиян, а просто ограничили переводы из подсанкционных банков, подчеркивает финансовый советник Алексей Родин.

«Когда ввели санкции против российских банков, SWIFT-переводы через них в западные страны моментально перестали работать. Несмотря на это, отправить валюту за рубеж через них все еще можно. Преимущественно в дружественные юрисдикции: Армения, Казахстан, Беларусь, Таджикистан и ряд других стран. Среди них есть и Кыргызстан. То что некоторые банки ограничили переводы из России — это просто опасения вторичных санкций со стороны частных компаний. Даже несмотря на это, еще как минимум три банка Кыргызстана по-прежнему принимают переводы из Сбера, Т-банка и МТС-банка», — комментирует ситуацию финансовый аналитик.

Есть вероятность того, что банки СНГ не только ограничат переводы, но и перестанут работать с российскими кредитными организациями, отмечает Родин. Причина очевидна — никто не хочет столкнуться со вторичными санкциями.

«Но здесь важно не путать ограничение переводов из подсанкционных банков с полной блокировкой счетов для россиян. В России остается достаточно много банков, которые не попали под санкции, и через которые по-прежнему можно делать переводы за рубеж», — обращает внимание эксперт.

Кроме того, средства можно переводить через системы денежных переводов «Юнистрим», «Золотая корона», Contact и Astrasend. В июне 2024 года банки Кыргызстана временно ограничивали операции и с ними, но сейчас этот канал работает. В крайнем случае всегда есть возможность пополнить счет криптовалютой или даже воспользоваться ей как средством оплаты за рубежом напрямую, рекомендует Родин.

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Фото - © Фотобанк Лори

Финансовый советник Веденеева предлагает несколько вариантов оплаты россиянам, которые планируют поездки за границу или имеют необходимость в международных расчетах, во избежание сложностей с картами банков СНГ.

1. Местные карты

В зависимости от страны пребывания, можно открыть счет в местном банке и получить карту, что позволит избежать проблем с международными транзакциями.

2. Электронные кошельки

Электронные кошельки: платежные системы, такие как PayPal или другие электронные кошельки, могут стать хорошей альтернативой для расчетов за границей.

3. Криптовалюты

Криптовалюты: использование криптовалют может быть решением для международных переводов и покупок, однако стоит учитывать риски и волатильность, связанные с ними.

4. Переводы

Переводы через системы денежных переводов. Такие сервисы, как Western Union или MoneyGram, могут помочь в переводах и расчетах, особенно в случае необходимости отправки денег за границу. Однако при этом следует учесть, что эти сервисы не работают в РФ и воспользоваться ними можно только уже находясь за границей.

«Приостановка операций банков Кыргызстана с российскими картами — это серьезный шаг, который может повлиять на финансовые отношения в СНГ. Пользователям стоит быть готовыми к изменениям и искать альтернативные способы оплаты», — резюмирует Веденеева.