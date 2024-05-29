Алименты, маркировка сигарет и дактилоскопия мигрантов: что изменится в законах с 1 июня 2024

В материале РИАМО рассказываем об изменениях в законодательстве РФ с июня 2024 года.

С 1 июня промаркируют сигареты, соки и компоты, при назначении пособий алименты будут учитываться по новым правилам, медики смогут получить льготную ипотеку, а народные промыслы получат поддержку от государства.

Расширится список товаров с маркировкой «Честный знак»

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С 1 июня 2024 года производители соков, компотов и нектаров в любой упаковке (кегах, Tetra Pak и других) будут обязаны маркировать свои товары. Маркировке подлежат напитки с соком, морсовые, на ароматизаторах, на минеральной воде, напитки спецназначения, сокосодержащие фруктовые и (или) овощные напитки и другие, указанные в пп. «б» п. 3 постановления правительства РФ от 31 мая 2023 № 887 Участники оборота таких товаров должны наносить на них средства идентификации и представлять сведения в систему «Честный знак».

Кроме того, становится обязательным поэкземплярный вывод из оборота через контрольно-кассовую технику для пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в потребительскую упаковку. То есть продавцы в магазинах и точках общепита, реализующие пиво в стеклянной, пластиковой и жестяной таре, должны при продаже сканировать на кассе код маркировки формата Data Matrix и передавать данные о продажах в «Честный знак».

На сигареты нанесут учетно-контрольные марки

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Федеральный закон от 22.04.2024 № 96-ФЗ вступает в силу с 1 июня и предусматривает нанесение учетно-контрольных специальных марок на упаковки табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. По закону средства идентификации нанесут на упаковку табачной продукции, упаковку жидкости для электронных систем доставки никотина, упаковку электронных систем доставки никотина, содержащих жидкость для электронных систем доставки никотина, упаковку табака (табачных изделий), предназначенного для потребления путем нагревания.

Такая система цифрового контроля призвана снизить долю табачного контрафакта. Кроме того, новые правила позволят взимать акциз при ввозе и вывозе подакцизных товаров Евразийского экономического союза.

Алименты при расчете детских пособий будут учитывать по единым правилам

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С 1 июня, согласно постановлению правительства Российской Федерации от 28.11.2023 № 2010, меняются правила учета трех типов дохода семей, претендующих на единое пособие: алименты, деньги на счетах у подростков до 18 лет и выплаты за родительские звания.

Так, алименты, которые получает ребенок на основании судебного решения или судебного приказа, учтут в размере, указанном в заявлении о назначении ежемесячного пособия, или в размере, представленном ФССП, в случае наличия исполнительного производства о взыскании алиментов. Алименты, получаемые на основании устного соглашения, учтут в размере, указанном в соглашении, но не меньше положенного размера ежемесячного алиментного платежа (на одного ребенка не менее одной четверти, на двух детей не менее одной трети, на трех и более детей — не менее половины МРОТ). При этом размер МРОТ учитывается тот, который установлен в регионе проживания заявителя.

Если у заявителя нет документов о выплате или назначении алиментов, то будет учитываться тот размер алиментов, который заявитель укажет в заявлении о назначении ежемесячного пособия.

С 1 июня при назначении пособий не будут учитываться доходы, полученные детьми до 18 лет, которые в указанный период обучались в общеобразовательной организации, ссузе или вузе по очной форме обучения (за исключением обучения только по дополнительным образовательным программам) не менее 6 месяцев.

Заработают новые правила аттестации инструкторов-проводников

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Новый закон будет регулировать деятельность инструкторов — проводников, работающих на маршрутах, требующих специального сопровождения туристов. Аттестацию инструкторов-проводников будут проводить организации, перечень которых утвердил кабмин. Сопровождать группы туристов гид сможет только после прохождения аттестации и после включения соответствующих сведений в единый федеральный реестр инструкторов-проводников.

Например, инструкторов-проводников по альпинистскому маршруту высшей категории сложности будет аттестовывать Федерация альпинизма России, а по лыжному маршруту высшей категории сложности — Федерация спортивного туризма.

Предусмотрено плановое и внеплановое подтверждение соответствия инструкторами-инструкторами установленным требованиям. Плановое подтверждение проводится каждые 5 лет со дня включения сведений об инструкторе в реестр. Если инструктор-проводник откажется или уклонится от прохождения планового или внепланового подтверждения соответствия или если его признают не соответствующим установленным требованиям и критериям аттестации, то он должен будет пройти внеплановую аттестацию.

О начале и окончании похода по маршруту, требующему специального сопровождения, инструктор-проводник будет обязан уведомить территориальный орган МЧС России по субъекту РФ, уполномоченный орган соответствующего субъекта РФ и организацию, проводившую аттестацию.

Ипотека и выплаты для медиков и педагогов

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Требование к 5-летнему стажу работы для врачей и педагогов отменяется, а сумма кредита для покупки жилья на вторичном рынке увеличивается до 9 миллионов рублей.

С 1 июня педагоги и медики смогут оформить Дальневосточную и Арктическую ипотеку без учета стажа работы. Теперь до 9 миллионов рублей можно получить на покупку жилья на вторичном рынке на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода), если его общая площадь превышает 60 квадратных метров.

Кроме того, с 1 июня Дальневосточная и Арктическая ипотека станет доступна для участников СВО и членов семей погибших бойцов без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан.

Компенсации начнут получать гарнизонные медики за работу в удаленных районах. Приказ главы Минобороны вступает в силу с 3 июня.

Так, врачам, фельдшерам и медсестрам, приезжающим работать в гарнизонные медучреждения, положены единовременные компенсационные выплаты, размер которых зависит от местоположения воинских частей. Например, если они находятся вне населенных пунктов в Дальневосточном Федеральном округе, районах Крайнего Севера и Арктической зоны, то выплата для врачей составляет два миллиона рублей, для фельдшеров и медсестер — один миллион. Для удаленных и труднодоступных территорий размер выплат 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей соответственно. Полный список можно найти в приказе Минобороны.

Соцфонд утвердил новый порядок извещения о назначении пенсии

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Социальный фонд обновил порядок извещения россиян о назначении социальных и страховых пенсий приказом от 12.01.2024 № 12, который вступает в силу 3 июня.

Соцфонд будет оповещать россиян о назначении социальных и страховых пенсий через портал Госуслуг, по почте или электронным письмом. В направленном письме должна быть информация о назначении выплат с уточнением вида пенсии, условий, в связи с наступлением которых она назначена, а также срок начисления выплат и их размер.

Это стало необходимым в связи с тем, что некоторые выплаты стали назначаться и пересчитываться без заявлений. Так, 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволивший пересчитывать страховые и социальные пенсии по старости и инвалидности, а также назначать пенсии по случаю потери кормильца без заявлений. А с января 2026 года заработает норма о беззаявительном перерасчете фиксированной выплаты к страховой пенсии в связи с приобретением необходимого стажа работы в сельском хозяйстве.

К тому же с 1 июня традиционно повышенную пенсию начнут получать пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет.

Мастера народного промысла получат поддержку

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Согласно Федеральному закону от 12.12.2023 года № 585-ФЗ, мастера народного художественного промысла вправе вести деятельность на условиях трудового или гражданско-правового договора с ИП, а также осуществлять свою деятельность в качестве физлиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Все это возможно при условии, что их изделия будут отнесены художественно-экспертным советом к изделиям народных художественных промыслов. Закон начнет действовать с 10 июня.

Также предусмотрено обязательное наличие в каждом регионе художественно-экспертных советов, которые определят, можно ли отнести то или иное изделие к конкретному художественному промыслу, распространенному в регионе. Организациям и мастерам народных художественных промыслов смогут оказывать финансовую, информационную, консультационную и организационную помощь за счет бюджетов разных уровней. В том числе власти будут помогать предприятиям с реализацией изделий.

Кроме того, в России создадут реестры мест традиционного бытования народных художественных промыслов и образцов изделий, а также реестр мастеров народных художественных промыслов. Вести их будет Минпромторг.

Расширится перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

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Распоряжение Правительства РФ от 16 апреля 2024 № 938-р с 18 июня расширяет список жизненно необходимых лекарственных препаратов. В список добавят препараты для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями и для лечения рассеянного склероза (в частности, это цефепим + [сульбактам], ламивудин + фосфазид, сампэгинтерферон бета-1a, дивозилимаб, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат).

Мигранты будут обязаны проходить дактилоскопию

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С 23 июня, согласно Федеральному закону от 25 декабря 2023 № 648-ФЗ, обязательной государственной дактилоскопической регистрации будут подлежать иностранные граждане и лица без гражданства, желающие въехать в РФ в целях осуществления трудовой деятельности и не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок свыше 90 дней. Эту процедуру необходимо пройти в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ. А иностранцам, приехавшим работать, — в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

Дактилоскопию и фотографирование будут производить во ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Пройти ее иностранцы смогут и в своей стране, если она входит в утвержденный правительством перечень. Кроме того, сотрудников паспортно-визового центра будут привлекать к приему заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов.