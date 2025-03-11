Адресная инвестиционная программа: что будет построено в Москве в 2025-2027 годах

Что нового будет построено в Москве в ближайшие три года, читайте в материале РИАМО.

В рамках адресной инвестиционной программы (АИП) в 2025-2027 годах определено, какие объекты будут построены в столице за счет бюджета города. В целом планируется построить около 940 городских объектов, в том числе школ, детсадов, поликлиник, больниц, станций метро, дорог, домов по программе реновации. Что нового появится в столице в ближайшие годы, РИАМО рассказал управляющий партнер We-On Group Кирилл Чебаков.

Какие суммы вложены в адресную инвестиционную программу Москвы

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Реализация адресной инвестиционной программы (АИП) в Москве стартовала после принятия постановления столичного правительства от 8 октября 2924 года № 2251-ПП.

Финансирование АИП в 2025–2027 годах запланировано в объеме 3291,7 миллиарда рублей бюджетных ассигнований, в том числе:

в 2025 году — 1095,1 миллиарда рублей;

в 2026 году — 1119,6 миллиарда рублей;

в 2027 году — 1077,1 миллиарда рублей.

Также предусмотрено строительство части объектов за счет средств инвесторов. Соотношение количества объектов, планируемых за счет средств АИП и за счет инвесторов, составляет приблизительно 55% к 45%. Таким образом, можно оценить планы по вложениям инвесторов в дополнение к АИП на уровне не менее 2,6-2,8 триллионов рублей, отмечает Чебаков.

Строительство детсадов, школ, поликлиник в Москве в 2025-2027 годах

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Вложения в социальную инфраструктуру в Москве традиционно высоки благодаря большому количеству объектов, которые необходимо строить, реконструировать и обслуживать.

Так, в 2024 году в городе запущена программа «Моя школа». Основной элемент программы — строительство новых школ и модернизация существующих с целью создания многофункциональных, комфортных и безопасных образовательных пространств. Модернизации проводится без влияния на учебный процесс. Сейчас в программе более 50 школ в разных районах Москвы, в том числе в Зеленограде.

Что касается поликлиник — основной этап по переводу фонда на новый московский стандарт завершен. Около 300 обновленных объектов принимают пациентов, в работе — более 50, в ближайших планах — еще 5. Таким образом, в 2025 году планируется полное завершение программы. Кроме того, начинается строительство более 30 новых объектов и масштабные обновления больниц. Только на высокотехнологичное оборудование планируется выделить около 36 миллиардов рублей.

С января 2024 года в Москве ввели в эксплуатацию 40 объектов образования общей площадью более 317,3 тысячи квадратных метров. Среди них — 16 школ и 24 детских сада. Образовательные объекты строят на средства столичной адресной инвестиционной программы и благодаря частным инвестициям, констатирует эксперт.

Развитие транспортной инфраструктуры Москвы в 2025-2027 годах

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Развитие транспортной инфраструктуры — крупнейший раздел АИП по объему затрачиваемых средств и ожидаемым результатам.

Стратегия развития транспортной инфраструктуры Москвы до 2030 года предусматривает продолжение масштабного развития транспортного каркаса не только города, но и всего Центрального транспортного узла.

В 2025-2027 годах планируется ввести в эксплуатацию 28,4 километра линий, 12 станций и два электродепо московского метрополитена. Продолжится развитие Троицкой линии (участок «ЗИЛ» — «Новаторская», четыре станции). Появится новая Рублево-Архангельская линия метро (участок «Шелепиха» — «Ильинская», восемь станций). Также будет идти строительство Бирюлевской линии, станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станции «Достоевская» Кольцевой линии.

В 2025–2027 годах планируется ввести в эксплуатацию 259 километров дорог, 45 искусственных сооружений и 48 пешеходных переходов.

Среди важных объектов предстоящих трех лет:

завершение соединения южного участка Московского скоростного диаметра и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе;

мостовые сооружения через Москву-реку в створе Берегового проезда с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от улицы Новозаводской до улицы 3-й Магистральной и в створе улицы Мясищева;

Симоновская набережная;

набережная Москвы-реки от парка «Фили» до территории театра «Мастерская Петра Фоменко»;

искусственное сооружение в русле Москвы-реки с реконструкцией Крутицкой набережной;

Карамышевская набережная.

«Из ближайших планов на 2025 год, помимо завершения 4 станций метро Троицкой линии, отмечу открытие новых трамвайных маршрутов в центре столицы. Также планируется существенное обновление парка наземного транспорта (электробусы) и подвижных составов метро и МЦД, продолжится работа по тестированию беспилотных трамваев. В зоне особого внимания — комфорт и удобство пассажиров, что означает обновление вокзалов, создание пересадочных узлов и быстрых маршрутов от жилых комплексов до метро», — говорит Чебаков.

Реновация и другие жилищные программы столицы а 2025-2027 годах

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Для реализации городских жилищных программ в 2025-2027 годах планируется построить 7,3 миллиона квадратных метров жилья, в том числе семь миллионов квадратных метров по программе реновации.

Больше всего домов по реновации сейчас строится в Восточном административном округе Москвы — там сейчас возводят 44 жилых комплекса. На площадках — от одного до нескольких домов разной этажности. Активнее всего реновационные дома строят в Перово, Новогиреево, Измайлово и Гольяново.

Среди застройщиков всех реновационных домов около 100 подрядчиков. Среди самых активных и известных эксперт называет «ГП-МФС», «Мосренстрой», «ВПСК», «Крост», «Стройпроект», «ФЛЭТ», «Магистраль» и «Кронос». Они имеют наибольшие портфели, по 5-6 и более объектов реновации. Не исключено, что в ближайшее время баланс будет перераспределен, и компании, которые имеют в портфеле 1-2 проекта, после их реализации выйдут на более существенный уровень участия в программе, предполагает Чебаков.

По его словам, выбор подрядчика происходит на конкурсной основе. Наиболее значимыми факторами являются цена и срок реализации проекта. Кроме них, рассматриваются еще ряд существенных факторов — в том числе финансовая стабильность участника и его опыт в отрасли.

«Наблюдается еще один существенный элемент выбора — связь реновации с комплексным развитием территорий, поэтому появляются новые критерии оценки и новые обязательства для застройщиков. В основном они касаются социальной составляющей реализации подобных проектов и их соответствия национальным приоритетам и проектам (в частности, по созданию комфортного жилья и инфраструктуры), а также стандартов Москвы», — отмечает управляющий партнер We-On Group.

Высокие требования к организации строительных работ минимизируют влияние стройки на проживающих рядом людей — организуются безопасные проходы, балансируются транспортные потоки и так далее. Учтен опыт предыдущих этапов реновации. Статистика обращений говорит о том, что негативное воздействие на граждан существенно снизилось за последние годы, говорит управляющий партнер Чебаков.