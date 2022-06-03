РИАМО - 3 июн. В Подмосковье за время действия областной программы «Земля врачам» земельные участки получили более 630 человек, 18 из них - в Зарайске, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«В Подмосковье действуют социальные программы, ориентированные на различные категории граждан, нуждающихся в поддержке государства. «Земля врачам» - одна из них. Принципиально выбраны округа, где наиболее востребованы медики, и акцент сделан именно на врачах узких специальностей. В каждом из 31 участвующем в программе округе подбираются земельные участки», - уточнила министр имущественных отношений области Наталья Адигамова.

Один из врачей, получивших землю в Зарайске, - травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Михаил Голобоков. Он окончил Рязанский государственный медуниверситет им. академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело», позже прошел профессиональную переподготовку по специальности «травматология и ортопедия» на факультете усовершенствования врачей МОНИКИ.

Вот уже 17 лет Голобоков работает травматологом - ортопедом в Зарайской центральной районной больнице.

По словам врача, он выбрал эту профессию, так как она является социально значимой. Повышая свой образовательный уровень и активно интересуясь последними разработками в медицине, Голобоков стремится применять их на своей практике.

Программа «Земля врачам» действует в регионе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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