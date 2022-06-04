РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 июн. В Щелковском драматическом театре в субботу покажут спектакль по мотивам сказки О. Пройслера «Маленькая колдунья», сообщается на сайте театра.

Маленькой колдунье 127 лет, но по ведьмовским меркам она еще совсем девчонка. Чтобы заслужить право побывать на гуляниях в Вальпургиеву ночь, она решает изучить колдовскую науку и непременно стать хорошей колдуньей. А значит, как подсказывает ей логика, нужно совершать хорошие поступки. Вот и старается она изо всех сил: то старичку поможет, то детей из леса выведет, то устроит карнавал всем на радость.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте ТКЦ «Щелковский театр». Начало спектакля в 12:00.

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