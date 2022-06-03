РИАМО - 3 июн. Граффити с портретом трижды Героя социалистического труда, советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева появились на стене дома №22 по улице Молодежной в городском округе Жуковский, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Изображение создали художники Илья Демченко и Сергей Салин в рамках реализации проекта «Лица Подмосковья».

Ранее они подготовили портреты классика русской литературы Федора Достоевского в Зарайске, композитора Якова Флиера в Орехово-Зуевском округе, руководителя обороны Цитадели Брестской крепости Ивана Зубачева в Луховицах, а также летчика, участника Великой Отечественной войны и Героя СССР Василия Борисова в Лобне.

«Всего нам предстоит создать 15 граффити, 5 из которых уже готовы. В каждом городе мы тщательно выбираем, кого изобразить – изучаем историю, советуемся с жителями. Материалы для граффити в Жуковском взял из открытых источников – выбрал наиболее удачный портрет и совместил его с рисунком самолета АНТ-1. Это самый первый самолет конструктора Туполева», – отметил Салин.

Проект «Лица Подмосковья» реализует некоммерческая организация «Арион». Инициатива получила грантовую поддержку из фонда президентских грантов.

Андрей Туполев известен на весь мир как авиаконструктор, создатель самолетов марки «Ту». Он – академик АН СССР, Герой труда, трижды Герой социалистического труда, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Ленинской премии, 4 Сталинских премий и Государственной премии СССР. Под руководством Туполева спроектировано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. На его самолетах установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся перелетов.

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