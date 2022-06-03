РИАМО - 3 июн. В среду, 8 июня, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему: «Меры поддержки бизнеса в 2022 году». Также спикеры представят новый режим налогообложения «Автоматизированная система налогообложения».
В мероприятии примут участие:
- Леонид Загайнов - заместитель руководителя УФНС России по Московской области;
- Виталий Пыркин - начальник отдела налогообложения юридический лиц УФНС России по Московской области.
В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:
- сколько заявок от бизнеса приняли возобновившие работу Региональный и территориальные ситуационные центры?
- какие вопросы волнуют бизнес в условиях введения санкций?
- как проходит еженедельный мониторинг работы системообразующих организаций Подмосковья?
- Какую помощь оказывает ведомство проектам по импортозамещению?
- Как работают принятые меры поддержки бизнеса?
- Когда стартует и сколько продлится в Подмосковье эксперимент по установлению нового налогового режима «Автоматизированная система налогообложения»?
- Кто может перейти на спецрежим? И что он даст бизнесу?
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.
Контактное лицо – Мария Дмитриева.
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