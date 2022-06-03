РИАМО - 3 июн. В среду, 8 июня, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему: «Меры поддержки бизнеса в 2022 году». Также спикеры представят новый режим налогообложения «Автоматизированная система налогообложения».

В мероприятии примут участие:

- Леонид Загайнов - заместитель руководителя УФНС России по Московской области;

- Виталий Пыркин - начальник отдела налогообложения юридический лиц УФНС России по Московской области.

В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:

- сколько заявок от бизнеса приняли возобновившие работу Региональный и территориальные ситуационные центры?

- какие вопросы волнуют бизнес в условиях введения санкций?

- как проходит еженедельный мониторинг работы системообразующих организаций Подмосковья?

- Какую помощь оказывает ведомство проектам по импортозамещению?

- Как работают принятые меры поддержки бизнеса?

- Когда стартует и сколько продлится в Подмосковье эксперимент по установлению нового налогового режима «Автоматизированная система налогообложения»?

- Кто может перейти на спецрежим? И что он даст бизнесу?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

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