РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Баскетболистки из городского округа Мытищи в составе сборной Московской области стали бронзовыми призерами на всероссийской спартакиаде, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С 25 мая по 3 июня в Краснодаре проходила XI Летняя спартакиада по баскетболу среди учащихся России.

Сборная команда Московской области, в которой выступали воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Мытищ по баскетболу Анна Жидких, Мария Петровцева, Яна Щербина, Анастасия Ясинская, стала бронзовым призером спартакиады.

В тренерский штаб сборной команды Московской области входила и тренер СШОР по баскетболу Ольга Лаптева.

Золото спартакиады у команды из Москвы, серебро – у баскетболисток из Санкт-Петербурга.

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