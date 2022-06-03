РИАМО - 3 июн. Представители Минэкологии Московской области поучаствуют в процессе по иску Одинцовской городской прокуратуры к компании «ЭкоПромТехнология», эксплуатирующей очистные сооружения производителя пищевой продукции «Петелинская птицефабрика», об обязательном повышении качества очистки сточных вод, сообщает пресс-служба министерства.

«Ранее эта компания неоднократно была уличена в сбросе стоков с превышением ПДК загрязняющих веществ в реку Бутыня в поселке Часцы. Это было доказано в ходе административного расследования, которое провели наши коллеги из министерства ЖКХ Московской области. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям привлекало нарушителей к административной ответственности», - сказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Он отметил, что ситуация не изменилась. В ходе последней проверки сотрудники городской прокуратуры и специалисты Минэкологии установили, что сброс недостаточно очищенных сточных вод в Бутыню продолжается. Это послужило причиной подачи иска в Одинцовский городской суд.

Прокуратура требует довести степень очистки стоков до нормативных показателей, Минэкологии Подмосковья поддержит эту позицию.

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