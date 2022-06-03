РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Ко Дню защиты детей и Всемирному дню охраны окружающей среды в Подмосковье прошла экологическая акция «Рисуем зеленый мир и экологию». В Мытищах все желающие могли принять участие в ней на площадке перед ТЦ 4Daily, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Наш округ стал примером для Подмосковья. В прошлом году 1 июня мы провели акцию «Рисуем зеленый мир и экологию» в Мытищах, а уже в этом к ней подключились 60 муниципалитетов региона. Общественная палата Московской области и комитет по молодежной политике и образованию Московской областной думы объединились и выступили организаторами мероприятия», – сказал председатель комиссии по экологии Общественной палаты Мытищ, член Общественной палаты Московской области Илья Ермаков.

Он добавил, что утренний дождь нисколько не помешал, а наоборот подготовил площадку. В итоге на чистом асфальте дети смогли нарисовать то, что они понимают под словами «земля», «экология», «дружба».

«Сегодня проходит замечательная акция. Дети рисуют земной шар, пишут пожелания. С удовольствием поддержали это мероприятие. Эти ребята и девчонки завтра будут отвечать за нашу планету. Никогда не остаемся в стороне от таких интересных общественных инициатив. У нас много проектов. Мы работаем и развиваемся в Мытищах, поэтому делаем все возможное для того, чтобы город становился лучше», – отметил директор департамента информационной политики и коммуникаций ГК «ССТ» Артур Мирзоян.

Помимо возможности порисовать на асфальте, для ребят подготовили развлекательную программу – танцы, игры, песни, а также призы и подарки всем участникам.

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