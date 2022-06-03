РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В подмосковном Подольске с 6 по 12 июня пройдут массовые проверки водителей на трезвость, сообщает ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» продлится неделю. Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортным средством в состоянии опьянения и напоминает, что в соответствии с административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также лишат права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, т.е. уже ранее лишенным права управления, он несет уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Санкция предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2-х лет.

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