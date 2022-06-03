РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. В субботу, 4 июня, в филиалах Красногорской горбольницы №1 пройдет День семейного здоровья, за одно посещение и родители, и дети смогут проверить состояние своего здоровья, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Детей будет осматривать педиатр, а взрослых – терапевт. Акция пройдет с 9:00 до 15:00 в филиалах «Петрово-Дальнее» (с. Петрово-Дальнее, вл.1, с.1) и «Изумрудные холмы" (бульвар Космонавтов, 4, стр. А).

Записаться можно через региональный портал госуслуг, инфомат или регистратуру в поликлинике.

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