РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Педагоги из Подольска Юлия Сокол и Ольга Константинова получили дипломы I степени на этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», сообщает пресс-служба администрации округа.

С 24 мая по 2 июня проходил региональный этап конкурса. Городской округ Подольск представляли 2 педагога дополнительного образования. Они стали победителями муниципального и заочного регионального этапов конкурса.

Педагоги успешно выполнили конкурсные задания «Открытое занятие», «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу», «Импровизированный конкурс». Оба педагога из Подольска награждены дипломами I степени.

Награды получили педагог МУ ДО «Центр детского творчества» Юлия Сокол в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности» и педагог МОУ «Сынковская СОШ» Ольга Константинова в номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности».

Победителей ждет итоговое конкурсное задание «Круглый стол» с представителями министерства образования Московской области. По его итогам определят абсолютного победителя конкурса.

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