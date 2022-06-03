РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. Сотрудники ГИБДД провели получасовую зарядку для посетителей одного из парков в подмосковном Красногорске, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

Жители и гости Красногорска смогли принять участие в утреннем мероприятии «Зарядка со стражем порядка», организованном сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции в городском парке. Акция направлена на популяризацию здорового и спортивного образа жизни.

В начале мероприятия собравшиеся выполнили комплекс упражнений, которые помогают быть в хорошей физической форме. Автоинспекторы продемонстрировали свои спортивные навыки, необходимые каждому сотруднику полиции.

Получасовая тренировка не только зарядила присутствующих хорошим настроением, но и помогла создать дружескую атмосферу, в которой сотрудники Госавтоинспекции вручили световозвращающие элементы.

Кроме того, полицейские напомнили участникам физкультурного урока о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

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