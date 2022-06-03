РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. В пятницу отмечает свой 83-й день рождения почетный гражданин городского округа Мытищи, руководитель ЛИТО им. Кедрина Юрий Петрунин, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Петрунин родился 3 июня 1939 года в станице Слащевской Волгоградской области на берегу Хопра. В 1962 году окончил Ленинградский политехнический институт и получил направление в Мытищи в Особое конструкторское бюро кабельной промышленности. Будущий физик тогда, возможно, не помышлял стать поэтом, но писал много, благодаря чему стал внештатным корреспондентом районной газеты.

Осенью того же года Петрунин влился в коллектив местных литераторов. Жизнь в литературном объединении была интересной, литераторы собирались, делились своим первым опытом. За совсем небольшой период Петрунин смог зарекомендовать себя перед собратьями по перу.

Спустя 4 года он стал руководителем главного литобъединия, которое было названо в честь знаменитого мытищинского поэта Дмитрия Кедрина. Именно его творчеству были посвящены многие литературоведческие работы Петрунина.

Поэтом изданы книги собственных стихов, среди которых «Зимние электрички», «Часы стремительных минут», «Рабочее утро», «Опора», «Искушение зрелостью», «Соловью подпела электричка», а также документальная книга «Кедринцы. Записки руководителя ЛИТО», печатается он и в общих сборниках. Благодаря ему библиотеки пополняются поэтическими произведениями современных мытищинских поэтов, которые издаются в сборниках «Кедринцы» и «Полдень».

Член Союза писателей России, обладатель премий и наград, он не только потрясающий литератор, но и учитель для всех поэтов, которые прошли определенный путь или только делают первые робкие шаги в литературе. Это люди разных возрастов, которым Петрунин открывает мир поэзии, вносит строгие штрихи в неокрыленные еще строки, чтобы научить летать.

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