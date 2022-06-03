РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося вытолкнуть с балкона жену и ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило заявление от местной жительницы 1981 года рождения о том, что муж угрожает ей и ребенку убийством.

Предварительно установлено, что 27 мая мужчина, находясь в квартире одного из домов на ул. Юбилейной во время конфликта с женой схватил ее и попытался вытолкнуть с балкона третьего этажа. Кроме того, он пытался это сделать со своим сыном 2010 года рождения. В результате инцидента пострадавших нет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции агрессора задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 43-летний местный житель.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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