РИАМО - 3 июн. Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова официально объявила Реутов одним из самых чистых округов в Подмосковье, такой вывод был сделан по результатам «Месяца чистоты и благоустройства», сообщил глава Реутова Станислав Каторов.

«По обновленному чек-листу проверялось содержание дворов, общественных пространств и внутриквартальных проездов. По новым требованиям мы демонтировали нефункциональные ограждения, не влияющие на безопасность жителей и не препятствующие заезду на газоны, а также неэкологичные клумбы и скульптуры из отработанных покрышек. Реутов полностью соответствует предъявляемым ГУСТ Подмосковья требованиям», - сказал Каторов.

Также в Реутове обновили информационные стенды, отремонтировали ограждения контейнерных площадок и провели там уборку.

Глава муниципалитета поблагодарил всех, кто принял участие в наведении порядка.

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