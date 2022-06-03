РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. На улице Советской в микрорайоне Климовск Подольска начали обустраивать пешеходный переход и подходы к нему, там уже сделали 2 подхода с аппарелями и установили дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации округа.

В апреле комиссия по безопасности дорожного движения приняла положительное решение по обустройству пешеходного перехода и подходов к нему вблизи дома 1 по ул. Советской.

Это место несанкционированного перехода интенсивно используют жители. Пешеходы были вынуждены переходить дорогу вне специально оборудованного места.

На сегодняшний день подряднаяя организация ООО «Зеленхоз» провела работы по обустройству 2 подходов к переходу с установкой аппарелей и поручней, нанесла дорожную разметку и установила знаки. Рассматривается возможность обустройства дополнительного освещения этого участка.

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