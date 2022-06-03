РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Отделение технического надзора ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» организует предоставление услуг по предварительной записи через Единый портал госуслуг, сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

Автолюбители могут обратиться за выдачей свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов; разрешения на внесение изменений в конструкцию колесного транспортного средства; свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

График работы по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов: вторник и четверг – с 9:00 до 18:00.

По выдаче разрешения на внесения изменений в конструкцию колесного транспортного средства и свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности: среда – с 9:00 до 18:00, суббота – с 9.00 до 17:00.

Адрес: Олимпийский проспект, д. 40, каб. 206. Телефон: 8(495)586-07-17.

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