РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. На Южном обходе подмосковного Подольска за 3 месяца восстановили 363 светильника, отремонтировали трансформаторную подстанцию, устранили последствия коротких замыканий, сообщает пресс-служба администрации округа.

С марта и по начало июня провели восстановительные работы на 2 участках, на 1-м восстановили 177 светильников, а на 2-м - еще 186. Реконструировали силовой щит и щит управления в трансформаторной подстанции №634 (управление высокомачтовыми опорами). Восстановили освещение надземных переходов и заменили 32 светильника из 88. Обнаружили и устранили 11 коротких замыканий, из них 3 - на участке низкомачтовых и 8 - высокомачтовых опор.

Работы в подобном объеме не производились с момента сдачи Южного обхода в эксплуатацию.

Протяженность Южного обхода составляет 11 192 м, он состоит из 2-х участков. Первый - непосредственно Южный обход Подольска (низкомачтовые опоры) протяженностью 6182 м, на нем 398 опор и 463 светильника. Второй участок - Старосимферопольское шоссе 43-45 км (он же Сосновый бор, Объездная дорога), на нем участок высокомачтовых опор составляет 5010 м, где находятся 137 опор и 395 светильников.

Также на Южном обходе расположено 6 питающих трансформаторных подстанций и 2 надземных перехода.

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