РИАМО - 3 июн. Восьмой международный театральный фестиваль «У Троицы» пройдет с 3 по 11 июня в Сергиевом Посаде. Гости фестиваля смогут посмотреть спектакли театров из Казахстана, Армении, Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Белгорода, Подмосковья и других регионов РФ, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Организатор фестиваля – Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры и туризма Подмосковья и администрации Сергиево-Посадского округа.

Ежегодно фестиваль посещают более 5 тыс. зрителей, в первую очередь это жители Московского региона.

В афише нынешнего фестиваля спектакли театров из Казахстана, Армении, Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Белгорода, Омска, Брянска, Челябинска, Перми, Нижневартовска, Бугуруслана и театров Московской области.

Открытие фестиваля пройдет 3 июня в 19:00 во Дворце культуры имени Ю.А. Гагарина.

Постановки в рамках фестиваля примут 4 площадки Сергиева Посада: Дворец культуры имени Ю.А. Гагарина, КПЦ «Дубрава», КЦ «Елизавета Мамонтова» и «Театральный ковчег». У зрителей будет возможность познакомиться как с масштабными, так и с камерными спектаклями, увидеть традиционное и современное прочтение классики.

Особенностью нынешнего фестиваля станет научно-образовательная конференция, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I.

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