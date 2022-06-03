РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Два рецидивиста из Подольска ограбили магазин в Пущине с помощью камня и предмета, похожего на нож. Сумма ущерба составила 16 тыс. рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.
В дежурную часть отдела полиции «Пущинский» МУ МВД России «Серпуховское» обратился представитель магазина в городском округе Пущине на ул. Строителей. Он заявил, что двое неизвестных в магазине открыто похитили имущество магазина. Грабители угрожали сотрудникам и использовали в качестве оружия камень и предмет, похожий на нож. Сумма материального ущерба составила 16 тыс. рублей.
Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали двух ранее неоднократно судимых жителей в возрасте 31 год и 39 лет из Подольска.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ.
Пущинским городским судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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