РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В доме на улице Ленина в микрорайоне Климовск Подольска сгорела квартира, от продуктов горения пострадали мужчина и женщина. Пожарные эвакуировали из дома 3 взрослых и 3 детей, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

2 июня в 14:55 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в квартире 58 в доме 9 на улице Ленина. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны гарнизона.

К прибытию первых пожарных расчетов шел дым из окна квартиры на 3-ем этаже жилого дома. Основные усилия пожарные направили на поиски и спасение людей. В ходе разведки звено газодымозащитной службы по лестничному маршуту эвакуировало 6 человек, из них 3 детей.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 15:06 пожар локализовали, в 16:02 – ликвидировали.

При пожаре пострадали мужчина и женщина. Их передали бригаде скорой помощи с отравлением продуктами горения.

В результате пожара обгорела кухня с бытовой техникой и кухонным гарнитуром на площади 6 кв. м, закоптились стены и потолки в квартире.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовали 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

Ранее власти округа сообщали, что пожар произошел из-за оставленного на плите чайника.

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