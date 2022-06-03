РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Специалисты Мытищинского управления социальной защиты населения принимают жителей только в МФЦ, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Специалисты управления соцзащиты осуществляют очный прием только в МФЦ с понедельника по воскресенье с 08:00 до 20:00 по следующим адресам: ул. Карла Маркса, д. 4 (окно 36, 36А); ул. Мира, д. 32/2 (окно 18).

Информация о мерах социальной поддержки различным льготным категориям граждан и необходимых документах размещена на сайте https://mit.msr.mosreg.ru.

Для оформления государственных услуг можно воспользоваться электронной подачей документов посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

В Telegram создан чат «Социалка.Мытищи», в котором сотрудники Мытищинского управления соцзащиты населения, управления опеки и попечительства по округу, Мытищинского центра занятости населения отвечают на вопросы в пределах своих полномочий.

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