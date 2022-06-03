РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В деревне Стрелково подмосковного Подольска вечером 2 июня сгорел сарай, пострадавших нет, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.

Местные жители до приезда пожарной бригады пытались сбить пламя с помощью запасов дождевой воды в бочках для полива. Им удалось остановить распространение пламени и не дать ему перекинуться на жилые дома до момента приезда огнеборцев.

На тушение пожара выезжали 4 единицы техники и 19 человек. В 22:51 возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.

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