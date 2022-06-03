РИАМО - 3 июн. Санкции, направленные против России, не помешают процессу рекультивации подмосковных полигонов. Проблем с поставками соответствующего оборудования нет, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Межрегиональный экологический форум «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» проходит в Доме правительства Московской области в Красногорске.



«Не секрет, что когда начиналась вся история с рекультиваций полигонов, то мы брали опыт зарубежный. <…> У нас системы, которые применяются на полигонах — немецкая, австрийская, испанская, итальянская. Это те системы, которые прошли уже, соответственно, некий опыт. У нас есть понимание, как их использовать», — сказал Фирсов.

Он добавил, что сейчас проблем с поставками необходимого оборудования для рекультивации полигонов нет, оно не включено в санкционный список.

«Оно проходит, как оборудование для обеспечения жизнедеятельности, и не является санкционным», — резюмировал министр.

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