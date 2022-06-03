РИАМО - 3 июн. Пресс-служба сети быстрого питания McDonald's заявила, что информация о переименовании ресторанов на территории России в «Доминис» не соответствует действительности, сообщает News.ru.

В пресс-службе подчеркнули, что работа по выбору нового названия все еще идет. Официальную информацию представители сети общепита предоставят в ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывшие рестораны McDonald's в России теперь будут называться «Доминис».

Американская компания McDonald's уходит из РФ из-за проведения спецоперации на Украине. Российские рестораны этой сети приобрел бизнесмен Александр Говор из Новокузнецка, который уже владел 25 объектами общепита McDonald's в сибирских городах.

Открытие первых ресторанов быстрого питания под новым названием состоится 12 июня в Москве.

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