РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В подмосковном Подольске многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) не будут работать 12 июня - в День России, сообщает администрация округа.

Режим работы МФЦ в июне изменился из-за праздничных дней.

В понедельник, 13 июня, рабочий день для МФЦ, работающих по 7-дневной рабочей неделе. Прием посетителей МФЦ пройдет по установленному графику с 8:00 до 20:00.

В Подольске работает три многофункциональных центра, всего для приема населения открыты 64 окна. В Подольске на улице Кирова, дом 39 – 36 окон, на улице Высотная, дом 6 – 16 окон, в микрорайоне Климовск на улице Западная, дом 11 – 12 окон.

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