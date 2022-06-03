РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Воду временно отключат в домах по улицам Семашко и Веры Волошиной в городском округе Мытищи в пятницу, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения с 11:00 до 15:00 будет приостановлена подача холодного водоснабжения по следующим адресам: ул. Веры Волошиной, д. 9/24, ул. Семашко, д. 39, 41. Горячего водоснабжения - ул. Семашко, д. 43, 49/8.

Подвоз воды автоцистерной осуществляется по адресу: ул. Семашко, д. 39-41.

После завершения работ и восстановления водоснабжения возможно временное ухудшение качества поставляемого ресурса.

В случае возникновения вопросов можно в круглосуточном режиме обращаться по следующим телефонам: 8 (495) 586-30-16, 8 (903) 255-04-25.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

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