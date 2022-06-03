РИАМО - 3 июн. Выпускники из всех городских округов Подмосковья должны иметь равные возможности для поступления в высшие учебные заведения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ежегодно число школьников в регионе прирастает на 40 тысяч человек в год, а дошколят — на 20 тысяч, уточнил глава региона.
Он отметил, что ключевым фактором является методика преподавания у учителей.
«Здесь мы тоже цифру внедрили. Для чего? Чтобы видеть парнишку, у которого золотые руки, и видеть того, кто силен в точных науках. С помощью школьного дневника мы видим и ученика, и работу учителя. И там, где нужно повышение квалификации или обмен опытом, мы эту работу проводим», — заключил Воробьев.
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