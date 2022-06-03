РИАМО - 3 июн. Выпускники из всех городских округов Подмосковья должны иметь равные возможности для поступления в высшие учебные заведения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ежегодно число школьников в регионе прирастает на 40 тысяч человек в год, а дошколят — на 20 тысяч, уточнил глава региона.

«В нашем регионе 978 тысяч учеников, когда они подходят к экзаменам — ОГЭ или ЕГЭ, важно, чтобы они сдавали их хорошо. И неважно, где ты живешь — в Коломне, Мытищах или Подольске, важно, что твои дети могли смело поступать в лучшие вузы», — заявил Воробьев в ходе Форума решения социальных задач.

Он отметил, что ключевым фактором является методика преподавания у учителей.

«Здесь мы тоже цифру внедрили. Для чего? Чтобы видеть парнишку, у которого золотые руки, и видеть того, кто силен в точных науках. С помощью школьного дневника мы видим и ученика, и работу учителя. И там, где нужно повышение квалификации или обмен опытом, мы эту работу проводим», — заключил Воробьев.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.