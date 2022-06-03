РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В микрорайоне Климовск Подольска мошенники развесили объявления на информационных досках и попросили предоставить доступ к счетчикам воды, сообщает УК МУП «СЕЗ».

УК попросила жителей многоквартирных домов не верить этим объявлениям и не пускать мошенников в квартиры. Также в соцсетях разместили образец объявления, которое появилось на проспекте 50-летия Октября, 16.

В объявлении говорится, что обход будет проводить лицензированная компания. Также предлагают вызов мастера и консультации по телефону.

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