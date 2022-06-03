РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В юго-западной части микрорайона Климовск (на Гривно) Подольска отключат горячую воду с 6 по 10 июня, в поселке Молодежный с 6 по 8 июня, сообщает УК МУП «СЕЗ».

В ходе подготовки к будущему отопительному сезону проводят профилактический ремонт в котельной и на сетях. В связи с этим не будет подаваться горячая вода в многоквартирные дома.

С 6 по 8 июня воды не будет в поселке Молодежный, с 6 по 9 июня в микрорайоне Климовск на переулке Луговой, 20А, с 6 по 10 июня в юго-западной части микрорайона Климовск (на Гривно).

Жителей просят планировать свои дела, исходя из этой информации.

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