РИАМО - 3 июн. Правоохранители задержали в Истре 31-летнего уроженца ближнего зарубежья и его 29-летнюю сожительницу, которых подозревают в организации занятия проституцией, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники организовали притон в арендованной трехкомнатной квартире, расположенной в одном из домов на улице Ленина. В жилище под их покровительством оказывались платные сексуальные услуги клиентам», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Помимо организаторов борделя были также задержаны и его сотрудницы – пять девушек, прибывших в Россию из Центральной Азии. Их возраст – от 24 до 37 лет.

Правоохранители обыскали квартиру и нашли тетради с записями и мобильные телефоны. Они были изъяты. В отношении мужчины и его сожительницы возбуждено уголовное дело.

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